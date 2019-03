“Un tercio de las compañías que se han ido de Catalunya no volverán nunca y quien diga lo contrario, miente”

En declaraciones al programa Converses de COPE Catalunya i Andorra, el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España, Jaime Malet, ha lamentado la fuga de empresas de Catalunya a raíz del desafío independentista. “La gente que piensa que no pasa nada con las sedes sociales se equivoca”, ha explicado. Aunque ha matizado que existe una diferencia entre sedes sociales y la inversión efectiva, considera que no por ello debe quitarse hierro al asunto: “En el mundo la gente se pelea por tener las sedes sociales. El presidente Pujol me llamaba para consultar cómo conseguir que una empresa americana tuviera su sede aquí y no en Bilbao, Madrid o Andalucía”, ha relatado.

De las más de 4.000 sedes sociales que se han marchado en los últimos dos años de Catalunya, 3.500 estaban en Barcelona. “A la larga, tener la sede social lejos de la sede real es un fraude de ley. No da igual que estén en Madrid o Barcelona. Puede marcar una decadencia enorme en la economía catalana. Después de las sedes sociales se van los centros de decisión, tarda un poco, pero va ocurriendo”, ha advertido.

Malet no es optimista con la vuelta de estas empresas y afirma que “un tercio de las compañías que se han ido no volverán nunca y quien diga lo contrario, miente. El daño que se ha hecho es muy grande”. Además califica esta situación de insólita “Yo no pienso que haya pasado nunca, en ningún país del mundo, excepto en situación de guerra, que 4.000 compañías, entre ellas quince de las veinte más grande, hayan cambiado la sede social”, explica. Malet cataloga de “vergonzosa” la situación y considera que los líderes que nos han llevado a ella deberían hacer una consideración. Además, valora pésimamente la gestión autonómica: “hay una deriva populista en Catalunya que es mala para la población. Todo lo que sea ir en contra del bienestar de las familias, de los trabajadores, de los empresarios, del sentido común, me parece mal”, ha afirmado.

Jaime Malet se ha referido también a las relaciones entre Madrid y Barcelona, un tema que le preocupa especialmente: “La realidad es que Madrid se ha posicionado como lugar de todos y Barcelona, por desgracia, se posiciona solamente en el lugar de Catalunya. Es un error que hay que cambiar, Barcelona es una ciudad enormemente atractiva para atraer talento”.

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España ha alertado también sobre el peligro de los populismos: “El ser humano tiene muchas fobias y deseos ocultos y la gran cantidad de información que hay en las redes sociales impide a la gente tomar conciencia de lo que piensan los demás”, ha explicado. Para Malet esto provoca “mucha inestabilidad en las democracias, la gente hoy en día ya no sabe qué va a votar” y ha concluido poniendo el ejemplo de lo sucedido en Andalucía: “quizás hoy sí saben que van a votar pero no de aquí a diez años. La gente que vota extrema derecha puede votar a la extrema izquierda, un poco como ha sucedido en Andalucía, donde gente que votaba a Podemos ha votado a VOX”.

En cuanto a la economía española, Malet la ve con optimismo “siempre y cuando se produzcan dos elementos: que los tipos de interés en la unión monetaria se mantengan bajos” -que opina que estaremos uno o dos años así- “y que el precio del petróleo siga a unos niveles razonables”. La consolidación fiscal será clave para cumplir con los tipos de interés que pide la Unión Europea.

El presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España también ha comentado los riesgos que comporta para Europa el Brexit o las tensas relaciones entre Estados Unidos y China.