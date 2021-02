Tercera ola superada, pero lejos aún de los deseados 200 casos

Dicen los expertos que las curvas más pronunciadas, las que peor aspecto tienen, presentan una ventaja. Y es que luego la bajada también es más rápida. A diferencia de la segunda ola del virus en España -que fue más larga y creció más lentamente- esta tercera ha irrumpido con fuerza. Habrá que ver en las próximas semanas si este descenso también es rápido. De momento así está la situación:

1) La Incidencia Acumulada a 7 y 14 días. Es la tasa de contagios por cada cien mil habitantes registrada en la última o dos últimas semanas. Al famoso pico llegamos hace diez días. El 27 de enero rozamos los 900 quedándonos en los 899. Desde entonces ha ido en descenso. Al principio más lento aunque ahora parece que hemos cogido ritmo. ¿Cuánto durará? Imposible de predecir. A la espera de conocer los datos que el Ministerio de Sanidad actualizará esta tarde -porque los fines de semana no lo hace- el viernes se quedó en los 750. A siete días la perspectiva también es positiva. Se sitúa en 290.

Ahora bien. No todas las comunidades están igual aunque desde el miércoles el descenso es el denominador común en todas ellas. Aún superan el umbral de los 1.000 casos por cada cien mil habitantes Comunidad Valenciana, Castilla y León así como La Rioja. En la de Madrid el descenso es continuo pero lento. Es la que menos restricciones tiene. Todo el sector de la hostelería y el comercio está abierto. Y la Comunidad no está perimetrada. La tasa más baja de contagios la tiene Canarias con 169 por cada cien mil personas -siendo además la única que cumple el criterio de la OMS de no superar el límite de 200- seguida de Cantabria con 349.

2) La positividad de las PCR o antígenos. Que indican también si el virus toma fuerza en una región o en cambio la pierde. Y se puede decir ya claramente que estamos en descenso. A ese 'pico' se llegó el 21 de enero. Entonces, de media, el 17,60% de las pruebas que se hacían de coronavirus en España daban positivo. Hoy es del 12,89. Es decir, una bajada de casi cinco puntos en quince días.

Las CCAA aquí también tienen diferente comportamiento. Si ese 21 de enero la positividad superaba el 33% en la Comunidad Valenciana y en Castilla-La Mancha hoy ambas siguen estando entre las peores, pero han logrado rebajar las cifras hasta situar ese porcentaje en el 25% en el caso de la primera y del 22 en la segunda. Canarias, por su parte, sigue manteniéndose como la comunidad con mejores tasas. La positividad es aquí del 6%. Le sigue Cataluña con el 7. La parte menos agradable es que todas las regiones superan el umbral del 5% fijado por la Organización Mundial de la Salud. Ninguna se queda por debajo.

3) Los ingresos / altas hospitalarias: el caballo de batalla de esta situación y al que ya hemos empezado a ganar aunque seguimos aún en tasas muy altas. Desde el 1 de febrero en los hospitales españoles se dan más altas que ingresos por COVID. En la segunda etapa ese importante punto de inflexión se produjo el 10 de noviembre.

El último dato del que disponemos corresponde al pasado jueves. Ese día en los hospitales españoles se dieron 3.344 altas frente 2.683 ingresos. La parte menos bonita de estos números es que de media el 43% de las camas de UCI están ocupadas por pacientes de COVID. Son el área más difícil de lograr descender. Hoy están en una unidad de este tipo 4.700 personas. Hospitalizadas más de 28 mil.

4) La velocidad de transmisión: como hemos contado varias veces en COPE lo ideal es que siempre esté por debajo de 1 porque eso significa que estamos en el camino para reducir e incluso hacer desaparecer los contagios. Ahora mismo la media nacional está en el 0,86. Todas las comunidades están por debajo de 1 salvo País Vasco (1,06) y Asturias (1,03).

*Para la elaboración de esta información hemos utilizado los datos que diariamente aporta el Ministerio de Sanidad, distintas CCAA así como el Instituto de Salud Carlos III.