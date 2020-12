El tenso momento de Ada Colau por el que ha terminado pidiéndole disculpas Garzón: "Ya lo siento Ada"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha vivido un momento muy tenso durante la reunión del Consejo Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.

Una reunión que, por culpa del coronavirus, tuvo que ser telemática y los líderes políticos se han conectado por Zoom. El líder de Podemos y vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha abierto la reunión con su discurso y la alcaldesa de Barcelona era la siguiente en intervenir. Sin embargo, al primero intento, no se le pudo escuchar ni un minuto, pese a que estuvo hablando durante cinco minutos.

Las nuevas plataformas de comunicación que durante el confinamiento han sido las protagonistas de nuestras reuniones de trabajo pueden, a veces, causar algún problema.

Los problemas de Ada Colau con Zoom

Mientras que la alcaldesa de Barcelona seguía con su intervención, el equipo técnico intentaba arreglar los problemas de la plataforma.Ada Colau seguía sin poder ser escuchada y, tras 5 minutos de intervención, los técnicos decidieron avisarle.

En ese momento se pudo ver la cara de la alcaldesa de Barcelona que no podía creer a lo que le estaba sucediendo. Colau esperó unos segundos para ver si el problema se podía resolver pero no pudo ser. No se consiguió oír ni una sola palabra de la alcaldesa. Su cara era ya de frustración y de enfado.

Las disculpas de Alberto Garzón

En ese momento tuvo que intervenir el ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que tomó la palabra para intentar arreglar el asunto. “Ya lo siento, Ada, de verdad. Esto son cosas que pasan en estos mecanismos. Seguro que lo resolvemos y volvemos a escucharte” dijo el ministro de Consumo.

Efectivamente, después de la intervención del ministro de Consumo, la alcaldesa de Barcelona pudo hablar y, por fin, se escucharon sus palabras. “Me han comentado que se escuchaba desde Zoom pero no desde el 'streaming”.

Estos presupuestos son un punto de partida y no de llegada.



Ahora la valentía, empatía y capacidad de diálogo de nuestro espacio político tienen que estar al servicio de quienes más están sufriendo esta crisis #CaminandoJuntaspic.twitter.com/n9NdQYIpBh — Ada Colau ������ (@AdaColau) December 5, 2020

La intervención de Ada Colau

La alcaldesa de Barcelona y dirigente de En Comú Podem, Ada Colau, insistió en su intervención en la idea de que estas navidades se apoye al comercio local que sostiene al país con el pago de impuestos en lugar de comprar en grandes plataformas como Amazon.

Y por otro lado aplaudió que finalmente se haya impuesto "el sentido común" de parar los desahucios, aunque lamentó que esa medida no haya llegado antes: "Ojalá hubiéramos podido parar los desahucios antes, pero estamos en minoría".

No obstante, la alcaldesa pidió no renunciar a la defensa del derecho a una vivienda digna en el marco de la elaboración de la Ley de Vivienda. "El lobby inmobiliario especulativo es muy potente y sabemos que el PSOE es muy sensible a esas presiones", lamentó Ada Colau.