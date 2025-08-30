Suspendida la circulación en la línea Madrid-Andalucía tras incendiarse un tren en Ciudad Real

El tráfico ferroviario de la línea Madrid-Andalucía se encuentra cortado este sábado tras un incendio en el último vagón de un tren a la altura de Argamasilla de Calatrava (Ciudad Real), que ha obligado a evacuar a 210 pasajeros.

Según ha informado el 112 a EFE, el aviso se ha recibido pasadas las 14:05 horas de este sábado desde el kilómetro 201 de la vía férrea y por el momento no hay heridos.

Se trata de un tren que viajaba desde Almería hasta Madrid y cuyos pasajeros han sido evacuados por la Guardia Civil, mientras los bomberos de Puertollano (Ciudad Real) trabajan en la extinción del fuego.

Los servicios de emergencia también han movilizado una ambulancia de soporte vital básico, por prevención.