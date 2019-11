Susana Díaz se convierte en el hazmerreír de las redes por cómo llama a Chaves y Griñán tras los ERE

La Secretaria General del PSOE andaluz, Susana Díaz, ha roto su silencio tres días después de la sentencia de los ERE, en el que han sido condenados los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. "Pedí perdón y lo pediré las veces que haga falta", ha afirmado en La Sexta en el programa ‘Al Rojo Vivo’ de Antonio Ferreras, donde ha recordado que en el momento de los hechos condenados ella aún no estaba al frente del Ejecutivo andaluz.

Habla #SusanaDíazARV tras la sentencia de los ERE: "Pedí perdón y lo pediré las veces que haga falta" https://t.co/kPMlpmXOYR — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) November 21, 2019

Preguntada por la situación de ambos, ha remarcado que sus antecesores en el cargo no se llevaron ni un euro: “No ha habido enriquecimiento ni de Manolo ni de Pepe. Cuando algunos dicen dónde está el dinero, no está en el bolsillo de ninguno de los dos. Uno está más en el desconcierto de no esperarlo y en el caso de Pepe, personalmente lo lleva muy mal”, ha afirmado.

Habla #SusanaDíazARV tras la sentencia de los ERE: "Pedí perdón y lo pediré las veces que haga falta" https://t.co/kPMlpmXOYR — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) November 21, 2019

De la entrevista, lo que más ha llamado la atención en los usuarios de Twitter es el apelativo cariñoso empleado por Díaz para nombrar a Chaves y Griñán, Pepe y Manolo, que ha suscitado todo tipo de reacciones. Algunos recuerdan a la expresidenta de la Junta de Andalucía que fueron sus antecesores los que permitieron al consejero de Trabajo llevar una vida de dudosa moral.

��@susanadiaz no se entera que Pepe y Manolo permitieron abrir piernas de fulanas al responsable de Trabajo de la @AndaluciaJunta mientras esnifaba cocaina con dinero de los parados andaluces.#susanadiazarv usted ha tenido a @mjmonteroc en sus gobiernos como Griñan. No mienta pic.twitter.com/TLoapptCgB — @EstebanRdM �� (@EstebanRdM) November 21, 2019

A este paso vamos a tener que dar las gracias los andaluces de que pepe y Manolo nos saquearan #pedroypabloarv — cifu09 (@cifu09) November 21, 2019

#SusanaDiazARV ¿Pero a esta tía no se le cae la cara de vergüenza cuando habla de “Pepe y Manolo”, Griñan y Chaves, como si fueran dos víctimas? Pide perdón y vete a tu casa cuanto antes, aunque solo sea por dignidad — JROMAN (@JOCABOR1) November 21, 2019

Otros han tirado de memoria y han recordado el dúo que formaban Manolo y Benito, la pareja de albañiles de 'Manos a la obra' que se emitió en Antena 3 entre 1998 y 2001.

Cuando Susana Díaz habla de "Pepe y Manolo" para referirse a Griñan y Chávez, se me viene a la cabeza esto! xD.



Sí, es una gilipollez de twitt, pero tenía que soltarlo! #SusanaDiazARV pic.twitter.com/bI28OKf9uA — La Ró �� (@Kelpie75) November 21, 2019

Pero tampoco son pocos los que acusan a Susana Díaz de populista tras hacer uso del apelativo cariño con sus nombre de pila, y que a juicio de algunos usuarios es una cuestión meramente demagógica, similar a la de partidos como Podemos o Vox.

Escuchas a Susana Díaz hablar de "Pepe y Manolo" y luego te dicen que los "populistas" son Podemos y Vox y te da la risa floja. — Raúl Vilas (@raulvilas) November 21, 2019

La dirigente socialista ha asegurado que la sentencia no supone en su partido un fin de ciclo porque ese "fin de ciclo ya fue" y se produjo cuando José Antonio Griñán dejó la presidencia de la Junta y la de la formación. Ese paso que dio Griñán propició la llegada al liderazgo de la federación andaluza y a la Presidencia de la Junta de Díaz, quien ha subrayado que entonces, al llegar a esos cargos, "no quedó nadie" de los que han sido condenados por la sentencia conocida este martes pasado.

Ha enmarcado las peticiones para que se aparte del PSOE de Andalucía "la derecha" y "quienes no logran ganar las elecciones", y así ha recordado que incluso con el juicio de los ERE abierto los socialistas han vencido en todos los procesos electorales. Según ha señalado, "la gente" ha sabido distinguir que "lo que ha pasado duele" y que ella ha hecho cuanto ha estado en su mano para que "no vuelva a pasar" lo que las sentencias de los ERE han puesto de manifiesto.

Díaz ha reconocido que las condenas a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves han sido su momento más doloroso en "lo humano", y por ello ha pedido disculpas. "No sólo he pedido perdón, sino que me he esforzado muchísimo en poner controles" para que no pueda volver a ocurrir un caso similar, ha asegurado.