Las surrealistas respuestas del Consulado Español en La Habana que han obligado a tomar esta decisión

Las redes sociales son, hoy en día, uno de los medios de comunicación más importantes que tenemos tanto para recibir como para hacer llegar cualquier tipo de información. Las diferentes administraciones y organismos públicos lo saben, y por ello, todos suelen contar con perfiles oficiales a través de los cuales nos transmiten lo que consideran que nos puede interesar y gracias a los que los usuarios también pueden solventar dudas, realizar preguntas, solicitar más información, etc.

Para ello, suelen contar con la figura del community manager, quien se encarga tanto de realizar esas publicaciones como de responder a los mensajes que pueda recibir esa administración u organismo.

Y precisamente el community manager responsable de la cuenta oficial de Twitter del Consulado Español en La Habana, capital de Cuba, se ha visto envuelto en una enorme polémica por algunas de sus respuestas a personas que le realizaban preguntas sobre visados, documentación, plazos y otras cuestiones.

Con respuestas como: “La mejor manera de saberlo es leyendo nuestros tweets ¡Ánimo!”, “Con una vez que se pregunta, es suficiente”, “No se puede tener todo en esta vida”, “Le hubiéramos recomendado leer un poquito nuestras informaciones” o “preferimos usar la ironía con los tramposos, que sólo buscan un visado a toda costa”, este commuty manager ha generado numerosas quejas y críticas.

Dígale a quién respondió esto, que aunque no se puede tener todo en esta vida, lo que si no le puede faltar a quien responde inquietudes del público a nombre de un consulado es RESPETO Y PACIENCIA. Espero que hayan sustituido a quien o quiénes demostraron la falta de ambas. pic.twitter.com/CoKYB9p4aM

Tal ha sido la polémica generada, que el Consulado ha tenido que borrar todos esos comentarios, aunque éstos ya habían sido capturados por los usuarios de esta red social, por donde se han encargado de hacerlos aún más públicos y visibles, denunciado los mismos.

Además, el Consulado español ha tenido que publicar un tuit en el que no han dudado en “pedir disculpas por cualquier inconveniente en la comunicación que pueda haberse ocasionado en los intercambios por esta vía”, asegurando que “hoy más que nunca, nuestra prioridad es el servicio y la asistencia de calidad a la ciudadanía”.

Muchos tuiteros han agradecido las disculpas.

Me alegra mucho que muestre este respeto. En realidad la respuesta que me dieron a mi consulta me hizo sentir bastante mal, sin embargo, agradecí y adelante