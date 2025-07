El Supremo archiva las querellas y denuncias contra Pedro Sánchez y 6 ministros por la gestión de la dana

El Tribunal Supremo ha archivado las diferentes querellas y denuncias interpuestas por distintos colectivos y asociaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y seis ministros por su supuesta inactividad ante la dana que afectó a Valencia en octubre de 2024.

La Sala de lo Penal del alto tribunal argumenta, en lo referido a los aforados querellados y denunciados, que "los hechos imputados en las mismas no son constitutivos de delito", informa el Supremo este miércoles.

Además, precisa que adopta esta decisión sin perjuicio de que si el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción numero 3 de Catarroja, que investiga los hechos, encuentra indicios cualificados de delito por parte de cualquiera de ellos, envíe una exposición motivada para que la sala investigue y enjuicie en su caso al aforado.

El auto sostiene que en el Derecho Penal español no existe la responsabilidad penal por el desempeño de un cargo y asevera que "la toma de decisiones discrecionales de un presidente del Gobierno no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal, porque se considere que la opción escogida no era la más adecuada o la más eficaz para la obtención de los objetivos programados".

Incide en que las querellas y denuncias están realizadas "en modo abstracto" y "sin descripción de singularidad de conductas, ni concretas relaciones causales en cada específico supuesto delictivo".