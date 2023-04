Sumar plantea el armazón de su programa electoral pero oirá a la ciudadanía

Sumar está ya trabajando en sus propuestas electorales de cara a las elecciones generales y este jueves ha presentado el armazón de su proyecto de país, que está abierto a las sugerencias de la ciudadanía, que podrán hacer llegar de momento hasta primeros de junio.

En ausencia de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, pero con la asistencia del ministro de Universidades, Joan Subirats, de los comunes, esta plataforma se pone en marcha planteando medidas de cara al programa que puedan elaborar.

No es por tanto el programa electoral de Sumar, que aún no se ha constituido como partido político, sino de una base sobre la que trabajar y que se estructura en 35 grandes apartados: Juventud, Feminismo, Cultura, Sanidad, Vivienda Digna, Alimentación Saludable, Políticas de Seguridad, etc.

Así lo han explicado los portavoces de Sumar que han presentado el proyecto, Paula Moreno y Carlos Corrochano, en una rueda de prensa donde no han dado muchos detalles de estas medidas porque, según han dicho, "son medidas largas, no son concretas, son medidas para implementar en una década, una mirada que va mucho más allá del corto plazo de una legislatura".

Es la justificación que ha dado Moreno al ser preguntada por los pormenores de algunas de las propuestas, como la banca pública o el tema de la vivienda.

Hay un paquete de medidas fiscales, entre ellas incrementar el número de tramos del IRPF, reformar el cálculo de "la baja contribución" de las grandes empresas o "recuperar la capacidad recaudatoria del impuesto sobre sucesiones y donaciones

Una vez que ha sido aprobada hoy la ley de vivienda, apuestan por aumentar la inversión pública en esta materia, del 0,1 % actual al 1 % del PIB de media en la próxima década.

Otras medidas que plantean a los ciudadanos sobre inmigración es el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y establecer el sufragio universal para promover la participación de los inmigrantes en los asuntos públicos.

Además, han aprovechado la ocasión para sacar pecho de algunas reformas del Gobierno de coalición que han atribuido a la mano de Yolanda Díaz: "es la cabeza visible de este proyecto, la reforma laboral o la subida del salario mínimo llevan la bandera de Sumar y también de otras formaciones, pero por supuesto de Sumar", ha subrayado Corrochano.

Igualmente se han mostrado satisfechos por haber cubierto la primera fase de su campaña para conseguir cien mil euros en donaciones, ha asegurado Moreno, que ha animado a seguir colaborando económicamente con el proyecto de Díaz.