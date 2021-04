El sueño de la Superliga de Florentino Pérez cada vez más lejos y otras noticias que debes conocer

1. La Superliga fracasa: los seis clubes ingleses se van del proyecto presidido por Florentino Pérez

Florentino Pérez presenta a Eden Hazard en el Santiago BernabéuOscar J. Barroso / AFP7

Todos los clubes ingleses abandonan el proyecto de la Superliga, siguiendo los pasos del Manchester City, que fue el primero en anunciarlo de forma oficial. Los seis clubes ingleses que se erigieron entre los doce miembros fundadores de la nueva competición han iniciado los procedimientos para abandonar la Superliga. En una serie de comunicados emitidos en la noche del martes, los cuatro clubes que aún no se habían posicionado en contra de la competición, después de que el City anunciara sus intenciones de abandonarla y el Chelsea filtrase su plan de irse, confirmaron la salida del faraónico proyecto.

2. Jaume Roures, en El Partidazo de COPE: "Florentino Pérez ha confundido el palco del Real Madrid con el fútbol"

Jaume Roures, director general de MediaproREAU ALEXISCordon Press

Jaume Roures, y socio fundador de Mediapro, ha pasado este miércoles por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar del fracaso de la Superliga tras la salida de los equipos ingleses de la competición. Roures ha explicado por qué cree que no ha salido adelante el proyecto liderado por Florentino Pérez y ha cargado contra el presidente del Real Madrid. "Ya se fue una vez y no pasó nada", ha dicho. Preguntado por su valoración del fracaso del torneo ha recordado que "cuando me preguntaron el domingo y el lunes ya dije que esto no tenía ningún fundamento ni recorrido porque los teóricos ingresos que deberían sustentar esta Superliga no existían. Me paso el día negociando con todas las grandes cadenas del mundo por LaLiga y por otras y nadie había hablado con nadie. Habéis visto la nota de Amazon".

3. Las comunidades recibirán mañana las primeras vacunas de Janssen tras el informe favorable de la EMA

EFE/Etienne Laurent/ArchivoEFEI0499

España empezará mañana a repartir las primeras dosis de Janssen una vez que la compañía ya ha levantado su recomendación de no administrar en Europa su vacuna tras recibir el aval de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Así lo ha explicado la ministra Carolina Darias en su comparecencia en el Senado, donde ha conocido que la EMA ha confirmado que, pese al "posible vínculo" del fármaco con el desarrollo de coágulos sanguíneos muy raros, el balance entre beneficio y riesgo de este preparado sigue siendo "positivo". Nada más acabar, la ministra ha anunciado que mañana se procede a su reparto por las comunidades autónomas

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

4. Bruselas deja en evidencia el intento de Sánchez de controlar a los jueces

Europa Press

El Gobierno retirará definitivamente la reforma registrada en el Congreso de los Diputados para rebajar las mayorías exigidas para elegir al Consejo General del Poder Judicial, una medida que podría haber dejado al Partido Popular fuera de la renovación del órgano de gobierno de los jueces y que generó cierta preocupación en Bruselas. El pasado año, después de que Europa avisase a España que vigilaría de cerca cualquier tipo de movimiento relacionado con esta reforma, el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, decidió dar un paso para atrás y esperar más tiempo para tomar la decisión. Esta semana, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo aseguró a la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová, que la retirarían.

5. El jurado decide de forma unánime declarar culpable al policía que mató a George Floyd

ERIK S. LESSER

El exagente de policía de Mineápolis Derek Chauvin fue declarado culpable este martes de todos los cargos de los que se le acusaba por la muerte por asfixia del afroamericano George Floyd, según el veredicto unánime del jurado de este caso que ha tenido en vilo a Estados Unidos. La muerte de Floyd a manos de Chauvin, que durante más de nueve minutos aprisionó con su rodilla el cuello de la víctima, dio la vuelta al mundo en mayo del año pasado y provocó una enorme ola de protestas en Estados Unidos. Este martes, tras conocerse el veredicto, las calles de Mineápolis y de otras ciudades del país han acogido celebraciones por este fallo, anunciado tan solo un día después de que finalizase el juicio con los alegatos finales de la defensa y la fiscalía. El presidente estadounidense, Joe Biden, celebró que se haya hecho "justicia" pero reconoció que este veredicto no es suficiente y hay que abordar reformas y medidas que permitan restaurar la confianza de la ciudadanía en las fuerzas de la ley.