Jaume Roures, en El Partidazo de COPE: "Florentino Pérez ha confundido el palco del Real Madrid con el fútbol"

Jaume Roures, y socio fundador de Mediapro, ha pasado este miércoles por los micrófonos de El Partidazo de COPE para hablar del fracaso de la Superliga tras la salida de los equipos ingleses de la competición. Roures ha explicado por qué cree que no ha salido adelante el proyecto liderado por Florentino Pérez y ha cargado contra el presidente del Real Madrid. "Ya se fue una vez y no pasó nada", ha dicho.

Preguntado por su valoración del fracaso del torneo ha recordado que "cuando me preguntaron el domingo y el lunes ya dije que esto no tenía ningún fundamento ni recorrido porque los teóricos ingresos que deberían sustentar esta Superliga no existían. Me paso el día negociando con todas las grandes cadenas del mundo por LaLiga y por otras y nadie había hablado con nadie. Habéis visto la nota de Amazon".

Además, ha argumentado cuáles son en su opinión los motivos del petardazo dado por los presidentes del Real Madrid y la Juventus, entre otros clubes: "El problema es que Florentino ha confundido el palco del Real Madrid con el fútbol y son dos cosas diferentes. Lo que iba a votar la UEFA el lunes era el producto de meses de discusión entre la UEFA, las Ligas y la ECA donde estaban inscritos estos doce para encontrar una competición que asegurase aún más ingresos de los que estaban recibiendo. Pero si vas a presentar la competición que va a resolver los problemas económicos, lo debes hacer de manera mundial, no se hace en El Chiringuito, con todos los respetos. Esa imagen es la demostración de que aquí no había nada. No se hizo una rueda de prensa de explicación porque no había nada que explicar".

Roures cree que el error de Florentino Pérez ha sido "confundir el palco del Real Madrid con el fútbol". "Si Amazon saca la nota y nadie sabe nada ni le han propuesto nada es que eso era hablar por hablar. Lo grave no es cometer errores, aunque sean de esta magnitud. Lo grave es no darse cuenta y no rectificar. Mucha gente habrá hecho el ridículo. No hay que decir lo congelamos para más adelante, hay que decir nos hemos equivocado vamos a buscar soluciones dentro del mundo del fútbol. Esto hay que hacerlo ya antes de que el ridículo sea más grande: la desbandada de los ingleses, que no estén los alemanes, que no estén los franceses y se diga que esto no tiene ninguna importancia. No se puede traicionar el fútbol con aires de grandeza diciendo que van a llover los millones porque los millones ya no existen", ha continuado diciendo.

Sobre el papel de Joan Laporta en todo el proceso considera que "se ha equivocado y antes de que firmasen me preguntaron y les di mi opinión. Ellos decidieron firmar con esa salvaguarda de la Asamblea, pero aprovechando lo de los ingleses sería mejor darse cuenta de que han patinado, como también debería hacer Miguel Ángel, y corregir y trabajar para que las cosas funcionen mejor".

El socio fundador de Mediapro está seguro de que "Florentino no hizo este moviento para ganar algo" y ha defendido que los jugadores no deberían ser sancionados por la UEFA porque "no pintan nada en todo esto". "Lo que se aprobó el lunes por la UEFA es lo que habían negociado con los clubes, han negociado meses hasta encontrar ese modelo que entraste en el calendario en el que los grandes jugarán más partidos y pudieran ingresar más. La responsabilidad hay que pedirsela a todos los que han dicho que iban a ingresar miles de millones de euros que no existen", apunta.

En este sentido afirma sobre la continuidad de Florentino Pérez como máximo mandatario del Real Madrid que "tiene que hacer una serie de reflexiones de lo que ha hecho, las consecuencias que ha tenido en el fútbol y las que tiene para el Real Madrid y su trayectoria impecable. Es muy fuerte porque la gente se ha pensado que eso estaba hecho y por eso mucha gente ha firmado… Te viene Florentino y el Real Madrid y te dicen vamos a ingresar esto y dics vale. tiene que hacer una muy seria reflexión porque la mitad de lo que ha dicho no era cierto y la otra no estaba muy acertada. Ha creado un cisma en el futbol que suerte que se ha resuelto rápido, pero podría haber tenido consecuencias importantísimas. Ya se fue una vez y volvió después y no pasó nada".

Por último ha augurado "que la noche va a ser larga la noche porque va a haber reacciones de más gente de los implicados, la Asamblea famosa se ha terminado hace horas, antes de las 23:30 de la noche. He hablado con ellos, lo iban a anunciar mañana por la mañana pero como el City ya se había salido lo han aprovechado y lo han anunciado hoy".