La suegra del supuesto asesino de Bilbao hablará este jueves con él y espera que "le diga la verdad"

Mónica ha defendido siempre la inocencia de Nelson David, novio de su hija y a quien ve casi como un hijo. Nelson, colombiano de 25 años que llegó a España por Madrid en 2019, está en prisión desde el pasado 6 de mayo. Se entregó en la comisaria de la Ertzaintza cuando se le buscaba por su presunta relación con la agresión en diciembre a un hombre en Bilbao, al que habría intentado ahogar y golpear en la cabeza tras descubrir éste que pretendía drogarlo para robarle. Al huir de la casa dejó un bolso con esa droga en su interior. Posteriormente se le investiga en relación con otro posible intento de homicidio y un presunto homicidio consumado. Además se revisan tres fallecimientos que fueron certificados como muertes naturales.

Mónica afirma ahora que va a hablar con él: “como madre que soy le tengo ese apego, y voy a hablar con él”. Ya lo intentó el pasado jueves, pero lo habían trasladado para una prueba. Este próximo jueves vuelve a la prisión de Basauri porque “necesito que él hable conmigo y sea sincero y me diga lo que realmente ha pasado, porque se que me va a decir la verdad”, confía la mujer después de advertir que ella no puede juzgar a nadie.

Lo último que desconcierta a Mónica es que el rastro de Nelson aparezca ahora en otros lugares de España e incluso en el extranjero. Y hay quien asegura que intentó el mismo tipo de agresiones contra otros homosexuales. Así ocurre en Barcelona en 2020. Dice esta mujer que ese año trabajaba en un Eroski de Bilbao, y disponía de una tarjeta como solicitante de asilo.

La Ertzaintza está preguntando a otras policías dentro y fuera de España. Así lo hizo, según hemos podido confirmar, con la Policía Nacional en Madrid, donde aterrizó en el Aeropuerto de Barajas en 2019. “No hay constancia de denuncias por hechos similares”, nos dice una fuente policial en la capital de España. Si se investiga su rastro en Barcelona. Allí pudo intentar realizar, según La Vanguardia, lo que ya denunció su ultima victima en Bilbao: drogar a un hombre y, al ser descubierto, se enfrentó físicamente (intentó estrangularlo)y huyo del piso. En la capital vizcaína dejó olvidado un bolso con éxtasis líquido. También se le relaciona con el robo de dinero y pertenencias a sus víctimas. Mónica, su gran apoyo, da por hecho que los robos pueden ser ciertos: “Estoy segurísima de que se le podrá juzgar, por lo que yo he visto por las noticias y todo eso, por ladrón. Seguro, porque si hay imágenes... Y me parece muy bien que lo castiguen porque uno lo último que tiene que hacer es robar”.

La madre de la novia de Nelson, no obstante, pide prudencia. “No sabemos si estamos o no ante un asesino en serie”, advierte. “No lo ha visto ni un psicólogo”, concluye la mujer.