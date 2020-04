El sorprendente mensaje de Rocío Monasterio sobre el PP: "Es un insulto que critiquen a Sánchez"

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha sorprendido este viernes al arremeter contra la presidenta de la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso y contra el discurso del Partido Popular durante la sesión del Congreso de este jueves. Para la líder regional del partido de Abascal la presidenta de la Comunidad de Madrid podría haber tomado medidas previas al 9 de marzo para frenar la pandemia o preparar a la Sanidad madrileña para la crisis.

Por su parte, el Partido Popular se ha había mostrado muy crítico este sábado en la Cámara Baja con Pedro Sánchez y el gobierno de coalición por “falta de anticipación” en los días previos al repunte de la crisis del COVID-19. Entre ellos, la permisividad con eventos multitudinarios, a los que el propio Ejecutivo de PSOE y Podemos animaron a asistir a pesar de las recomendaciones sanitarias.

MONASTERIO ARREMETE CONTRA EL PP

La líder de Vox en la Comunidad de Madrid acudía este jueves a su perfil personal de Twitter para criticar el argumentario del PP contra Sánchez y acusar también a los populares de falta de anticipación. “Que alguien del Partido Popular salga a reprocharle la falta de anticipación a Sánchez es un insulto”. Unas palabras que han sorprendido a todos de primera, pero que en realidad escondían un reproche a las medidas de Díaz Ayuso en la región, a la que Monasterio ha apoyado en ocasiones pero con la que también se ha mostrado crítica en otras.

Que alguién del Partido Popular salga a reprocharle la falta de anticipación a Sánchez es un insulto. Quizás se han olvidado de que gobiernan en la Comunidad de Madrid con competencias de Sanidad para comprar material, limitar eventos multitudinarios, incluso confinar poblaciones — Rocio Monasterio (@monasterioR) April 9, 2020

“Quizás se han olvidado de que gobiernan en la Comunidad de Madrid con competencias de Sanidad para comprar material, limitar eventos multitudinarios, incluso confinar poblaciones”, concluía Monasterio en un tuit muy polémico que ya ha acumulado más de 3.000 respuestas.

RESPUESTA DEL PARTIDO POPULAR

Una acusación que no ha quedado sin respuesta inmediata por parte del PP. La diputada popular en la Asamblea, Almudena Negro, también acudía a las redes sociales para criticar las palabras de la portavoz de Vox. “Rocío, no has dado ni una”, comenzaba Negro, “Díaz Ayuso compró, a pesar de las dificultados, antes del 8M, material como respiradores o monitores UCI”.

Negro se mostraba más incisiva todavía y recordaba a la líder regional de Vox que la Asamblea de su partido en Vistalegre no fue “responsabilidad de Ayuso”. “El acto de Vistalegre no es responsabilidad de Díaz Ayuso. Díaz Ayuso no tiene competencias para confinar poblaciones”.

Rocío, no has dado ni una ��‍♀️



✅ Díaz Ayuso compró, a pesar de las dificultades, antes del 8M, material como respiradores o monitores UCI.



❌ El acto de Vistalegre no es responsabilidad de Díaz Ayuso.



❌ Díaz Ayuso no tiene competencias para confinar poblaciones. — Almudena Negro ���� ���� (@almudenanegro) April 9, 2020

RESPUESTA DESDE LA IZQUIERDA

Por su parte, la diputada de Más Madrid en la Asamblea, Tania Sánchez, también ha criticado las palabras de Monasterio, a pesar de que se trataba de un ataque al mismo gobierno al que el partido de Errejón hace oposición. Sánchez recordaba a la líder regional de Vox que Ayuso “gobierna gracias a ellos” y “mantiene cerrada la asamblea gracias a ellos”.

De lo que no nos hemos olvidado nadie es de que gobiernan gracias a vosotros, de que mantienen la asamblea cerrada gracias a vosotros, y de que vuestra condición para aprobar los presupuestos no era más dinero para la sanidad pública sino menos para asociaciones como cruz roja. — Tania Sánchez Melero (@TaniaSanchez_M) April 9, 2020

Sánchez iba más allá y recriminaba a Monasterio que “la condición” de Vox para aprobar los presupuestos del gobierno de coalición de PP y Ciudadanos “no era más dinero para la sanidad pública sino menos para asociaciones como Cruz Roja”.