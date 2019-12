Solo Foro Asturias y UPN dan un 'no' rotundo a Sánchez tras el primer día de consultas de Felipe VI

El Rey Felipe VI ha iniciado su ronda de consultas para decidir si propone un candidato a la investidura reuniéndose con los representantes de nueve formaciones políticas minoritarias, de los que sólo los de Foro Asturias y UPN, aliados del PP el 10N, han avanzado su "no" rotundo a investir a Pedro Sánchez.

Pero aunque la mayoría de ellos por tanto se han mostrado abiertos a ese respaldo, algunos han expresado su desconfianza o advertencia, como Coalición Canaria o el Partido Regionalista de Cantabria, por el contenido del acuerdo al que finalmente pueda llegar con ERC.

Esquerra Republicana ha estado muy presente en las declaraciones de todos los interlocutores de Felipe VI pese a que esa formación ha decidido ausentarse de la ronda con el jefe del Estado.

Máxime en una jornada en la que ERC y PSOE se han reunido en Barcelona y han hecho público un comunicado conjunto en el que constatan "avances" para "encauzar el conflicto político" catalán y para una eventual investidura de Sánchez.

Ese posible acuerdo ha estado en el centro de la negativa a respaldar a Sánchez expresada por Isidro Martínez Oblanca (Foro Asturias) y Javier Esparza (UPN).

Martínez Oblanca ha lamentado que el líder socialista esté aceptando el "doctrinario" de ERC, partido al que ha dicho que "sólo le importa la ruptura de España y la conquista de nuevos privilegios".

Para el diputado asturiano, Sánchez representa la inestabilidad y, al pactar con Unidas Podemos, "trituró todos los puentes" para un entendimiento con PP y Ciudadanos.

Javier Esparza, presidente de UPN, ha certificado el rechazo "rotundo" a Sánchez por sus acuerdos con "el populismo de extrema izquierda" (en alusión a Unidas Podemos) y con los independentistas catalanes y vascos ya que considera que es lo peor que le puede pasar a España.

"El PSOE tendría que explicar qué va a ceder", ha señalado antes de expresar su deseo de que esos acuerdos "contra natura" no acaben fraguando y, en ese caso, ha abierto la puerta a un acuerdo entre los partidos constitucionalistas y para el que cree que aún se está a tiempo.

Frente a esas posiciones, el apoyo total a la investidura de Sánchez ha sido avanzado por Yolanda Díaz, de Galicia en Común, quien ha resaltado el carácter histórico del que sería un primer Gobierno de coalición en España.

Íñigo Errejón, de Más País, desea respaldar y "acompañar" a ese Gobierno progresista, pero pone como condición que sea valiente en cuestiones esenciales para ellos como la transición ecológica, la justicia social y la lucha contra la violencia machista. Es partidario de las negociaciones entre PSOE y ERC y confía que lleguen a buen puerto y sirvan para "encauzar el camino".

Otros partidos ven muy cerca el acuerdo para votar a Sánchez, como es el caso de Compromís, cuyo diputado, Joan Baldoví, ha avanzado una "contrapropuesta" al documento que les han enviado los socialistas para llegar a un pacto y es optimista al ir "por el buen camino". Además, ahora observa "indicios y realidades" que permiten aventurar un Gobierno de izquierdas.

También Javier Mazón, del PRC, habla ya de un respaldo a Sánchez no sólo para la investidura, sino para toda la legislatura. Sí ha advertido de que su partido no admitirá concesiones a ERC que supongan hablar de indultos, referendos o presos políticos, pero ha puntualizado que está bastante tranquilo por su convencimiento de que eso no ocurrirá.

Para la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, sería un "horror" que hubiera un Gobierno que dependiera de personas que han dicho que "les trae al pairo" España, en alusión a los independentistas. Pero ha precisado que esa es su opinión personal y que la decisión sobre la investidura la tomará su partido en su momento.

Más proclive a avalar a Sánchez ha sido Pedro Quevedo, de Nueva Canarias (partido que concurrió a los comicios junto a CC), quien ha confiado en que en la negociación entre PSOE y ERC se encuentre "una línea inteligente de respeto". A su juicio, la única línea roja sería un pacto entre el PSOE y la derecha que, en su opinión, sería "ridículo".

El diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha asegurado que están dispuestos a garantizar la gobernabilidad a partir del candidato que recabe más apoyo para la investidura sea del partido que sea, aunque ahora está negociando con el PSOE.

Felipe VI concluirá el miércoles su ronda de contactos recibiendo a los representantes de otros nueve partidos: IU, PNV, En Comú Podem, Junts per Catalunya, Cs, Podemos, Vox, PP y PSOE. A su término comunicará a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, si propone candidato a la investidura, una opción para la que sólo se baraja a Pedro Sánchez.