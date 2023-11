Sociedad Civil, Pompaelo y Doble 12 convocan una concentración este sábado en Pamplona contra la amnistía

Sociedad Civil Navarra, en colaboración con las asociaciones Pompaelo y Doble 12, han convocado este sábado, 18 de noviembre, una concentración en la Plaza del Castillo de Pamplona con el lema 'Por la libertad, la unidad y la igualdad. No en mi nombre: ni amnistía, ni autodeterminación' con la que quieren "clamar" contra los pactos para la investidura de Pedro Sánchez.

La movilización contará con las intervenciones del presidente de Sociedad Civil Navarra, Eduardo López-Dóriga, y Pilar Aramburu, ex alcaldesa de Burlada por el PSN, para finalizar con la lectura de un manifiesto, según ha explicado el propio López-Dóriga, quien ha comparecido ante los medios acompañado por el presidente de la asociación Pompaelo, Miguel Cornejo, y Gema Garro, de la junta de Doble 12.

En declaraciones a los medios de comunicación, López-Dóriga ha remarcado que, pese al apoyo a la protesta trasladado por UPN, PP y Vox, no se trata de "una concentración de partidos, es transversal y queremos que aquí también se sientan cómodos muchos votantes de la izquierda que se puedan sentir traicionados, decepcionados, por lo que ha hecho el Partido Socialista".

Asimismo, ha llamado a las personas que vayan a asistir a que su comportamiento sea "cívico, no ofensivo" y sin "insultos hacia la izquierda, porque eso no conduce a nada". "Lo que no tenemos que hacer es lo que dijo ayer el señor Sánchez, crear muros. Crear un muro contra la mitad de España" sino que "queremos albergar a todas las personas que tienen una idea de España, una idea de Navarra, y que creen que lo que se está haciendo es una absoluta barbaridad, que está rompiendo todo lo que se hizo durante la Transición", ha subrayado.

El presidente de Sociedad Civil Navarra ha advertido contra los pactos del PSOE para la investidura de Sánchez "pagando un precio importante", con "unas fuerzas políticas que quieren es disgregar España" y que van "contra los intereses de la mayoría de los españoles". Ha opinado que "no pueden traer nada bueno" y "no van a traer esa concordia y esa pacificación que el señor Sánchez nos está diciendo" sino que "están provocando crispación, enfrentamiento y volver a esa cultura de la separación de las dos España que no queremos". "No nos vamos a callar ante atropellos que solo van a suponer aspectos negativos para España y para Navarra", ha manifestado.

Eduardo López-Dóriga ha considerado que la amnistía "supone romper con el Estado de Derecho, porque es desacreditar a nuestro sistema judicial. No es simplemente perdonar a los que cometieron una serie de delitos gravísimos" sino "estamos diciendo que eso no se tenía que haber ni juzgado y se está borrando el delito. Y eso es un descrédito absoluto del Poder Judicial". "Es evidente que se quiere eliminar la división de poderes y se quiere eliminar que el Poder Judicial pueda decir algo al respecto", ha criticado.

Igualmente, se ha mostrado en contra "de que a Cataluña se le concedan unos beneficios económicos con la condonación de una deuda de 15.000 millones de euros. Esto nos afecta a todos los españoles". También ha rechazado "la ruptura de la caja de la Seguridad Social por parte del PNV que va a gestionarla para el País Vasco".

Además, ha recalcado que "no podemos admitir que un prófugo de la justicia imponga que se haga una mediación internacional con verificadores que se celebre fuera de España. Es un descrédito para nuestra nación".

"¿QUÉ ES LO QUE SE HA PACTADO CON EH BILDU?"

López-Dóriga ha señalado, por otro lado, que "sabemos todas las exigencias del nacionalismo catalán" y del PNV pero "no sabemos cuáles han sido las exigencias de Bildu". Una formación que tiene la "intención clara" de que "Navarra deje de existir y se incorpore a la Comunidad Autónoma Vasca".

"¿Qué es lo que se ha pactado? ¿Se conformarán simplemente con la Presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos? ¿O van a hacer otros pasos? ¿La Alcaldía de Pamplona? ¿Eliminar la zonificación en Navarra? ¿Qué es lo que va a pedir Bildu a cambio de ceder con tanta amabilidad sus votos?", se ha preguntado.