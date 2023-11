SLT pide a las administraciones que los VTC puedan operar "sin límite" de licencias en Barcelona

Afirma que la nueva Ley de Transportes "va a llevar al paro a un montón de personas"

El secretario del Sindicato Libre de Transporte (SLT), José María Cazallas, ha pedido a las administraciones que los vehículos de transporte con conductor (VTC) puedan trabajar "sin límite de número de licencias" en Barcelona.

"La Generalitat trata de sacar una nueva ley en la que solo se concedan sobre un 20% de licencias urbanas a los VTC", ha apuntado en declaraciones a Europa Press este martes en el marco de la marcha lenta que han convocado en el centro de la ciudad.

La Ley de Transportes de la Generalitat, que prevén que esté lista en 2024, marcará límites diferentes y concretos para cada actor implicado en el transporte con vehículos de hasta nueve plazas --taxi, VTC tradicionales y plataformas de intermediación--.

Ha señalado que en estos momentos hay unos 3.000 conductores de VTC en la ciudad, por lo que ha asegurado que con la entrada en vigor de esta ley "la administración va a llevar al paro a un montón de personas".

LAMENTA LAS "MILES DE SENTENCIAS" A VTC

También ha lamentado que en las últimas semanas se hayan puesto "miles y miles de sentencias" en el marco de campañas de control y sanción.

"Según la administración, nos sancionan por no cumplir con la normativa, pero muchas veces se recurre y luego se gana", ha afirmado.

MANIFESTACIÓN

La manifestación ha salido desde el paseo Sant Joan sobre las 11.20 horas y ha avanzado hacia el centro de la ciudad por la calle Aragó, donde han parado unos minutos ante la sede del Servei Territorial de Transports de Barcelona al grito de 'Queremos trabajar'.

La protesta ha terminado ante la Conselleria de Territorio de la Generalitat sobre las 14.20 horas, donde se han concentrado durante unos 30 minutos al grito de 'VTC' y han leído un manifiesto.

Representantes de los VTC han explicado a Europa Press que han pedido reunirse con la consellera de Territorio, Ester Capella, pero que esta "se ha negado rotundamente", por lo que algunos manifestantes han reclamado con gritos ser recibidos.

Según informan fuentes de la Conselleria a Europa Press, los manifestantes "no han pedido reunirse con nadie" ni tampoco han pedido entregar ningún manifiesto a la consellera, en sus palabras.

Durante la marcha los coches han llevado carteles con mensajes como 'No somos delincuentes, somos autónomos', 'Yo también pago mis impuestos' y 'Por fin tengo trabajo, no me lo quites', entre otros.