Simón, al preguntarle por el primer año desde el confinamiento: "Yo pienso en enero"

A tan solo unos días de que se cumpla un año del decreto del primer estado de alarma, que derivó en un confinamiento total de nuestro país, Fernando Simón ha asegurado que no tiene tiempo de pensar "que ha pasado un año del estado de alarma" y que, sin embargo, él piensa "en enero". Así se ha pronunciado este jueves en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, junto a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón. "Tenemos que ser prudentes a la hora de valorar los éxitos", ha pedido el director del CCAES tras casi un año de la llegada de la pandemia a España.

"Hay medidas que podrían haber sido más duras pero se ha tratado de tomar las más coherentes", ha admitido. Por ese motivo, Simón cree que es necesario "hacer una reflexión de cuáles han sido las más útiles o no", aunque ha pedido que nos fijemos en el proceso de aprendizaje desde la primera ola: "Hubo cambios drásticos en el funcionamiento de las residencias de ancianos, en los sistemas de información, en las capacidades de diagnóstico...", ha enumerado.

Sin embargo, el experto de Sanidad ha criticado que en nuestro país "estamos empezando a tener cierta complacencia con incidencias que no son buenas". Recordamos que la incidencia acumulada en España se sitúa hoy en los 153 casos por 100.000 habitantes. "Seguimos con ocupaciones de UCI muy altas y si hubiera un incremento de transmisión, no tendríamos la capacidad de reacción que hemos tenido en la primera y la segunda ola". Finalmente, sobre este asunto, ha dicho que "hemos aprendido muchas cosas" pero ha admitido que "ha habido cosas que no se han hecho todo lo bien que nos hubiera gustado".

"Estamos mejorando"

Fernando Simón ha asegurado que la ocupación en las Unidades de Cuidados Intensivos sigue siendo "muy alta" y que en estos momentos siguen teniendo "mucha carga". No obstante, ha admitido que la hospitalización "está bajando más rápido". En este sentido, ha transmitido su preocupación porque "las estancias en UCIS se están alargando" y por ello se está estudiando, en conjunto con las comunidades autónomas, "a qué se puede deber".

El experto de Sanidad también ha transmitido la mejoría de los brotes en todo el territorio: "Estamos mejorando un descenso muy importante en el número de brotes, especialmente en centros de sociosanitarios", ha indicado. También la secretaria de Estado del Ministerio de Sanidad, Silvia Calzón, ha defendido la efectividad de la estrategia de la vacunación, asociada estrechamente con la reducción del número de brotes detectados en España. "Se espera que en los próximos meses aumente el ritmo de llegada de vacunas y, por lo tanto, la vacunación", ha asegurado.

Además, Calzón ha anunciado que se ha llegado a un "amplio nivel de consenso" con respecto a las medidas que se van a tomar de forma conjunta en todo el territorio para la próxima Semana Santa, que obligará a las comunidades a cerrar los territorios de forma perimetral, implantar el toque de queda de 22:00 a 06:00 horas y la limitación de las reuniones en espacios públicos a un máximo de cuatro personas.

Por otro lado, el director del CCAES ha sido preguntado por los datos de Cataluña, que hace unos días eliminó más de 78.000 positivos debido a que estos casos se habían duplicado. "Hay algunos datos que se tienen que corregir", ha puntualizado Fernando Simón. "Hay modificaciones en los sistemas de vigilancia. Se detecta y se corrige", ha asegurado. "Tenemos un sistema flexible para adaptarse a las nuevas situaciones". Por ese motivo, considera que estos cambios "son esperables cuando hay modificaciones en los sistemas informáticos".