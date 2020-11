Sigue en directo la rueda de prensa de Fernando Simón tras sus polémicas palabras contra las enfermeras

El director del CCAES, Fernando Simón, comparece en rueda de prensa para hacer una valoración de los últimos datos de covid-19 y tras sus polémicas palabras contra las enfermeras en una entrevista el pasado viernes.

La última vez que compareció en directo, el Congreso de los Diputados había aprobado por mayoría absoluta una prórroga del estado de alarma en España, hasta el día 9 de mayo, con la abstención del Partido Popular.

Rueda de prensa de Fernando Simón, director del CCAES para hacer seguimiento de la pandemia por #COVID19https://t.co/ZFnZfDF6fx — Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) November 3, 2020

Unos datos de covid-19 que se hacen públicos tan solo un día después de que ayer Asturias solicitara al Gobierno confinar en sus domicilios a la población durante un período de quince días, lo cual fue rechazado por el ministro de Sanidad, Salvador Illa. A su juicio, las medidas adoptadas en las comunidades requieren tiempo para evaluar su impacto para que su eficacia tenga resultados en la evolución de la pandemia de covid-19.

De hecho, y en esa misma línea, ha ido hoy la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que ha pedido a las comunidades que adopten medidas contundentes para controlar la pandemia de covid y así evitar "confinamientos superiores" como el que Asturias solicitó ayer.

En un momento en el que la curva de contagios continúa creciendo y que cada día supera nuevos récords, Fernando Simón comparece tras su última polémica relacionada con las enfermeras. Fue durante una entrevista que tuvo lugar el pasado viernes a través de YouTube de la mano de los escaladores Iker y Eneko Pou. Una de las preguntas era si le gustaban "las enfermedades infecciosas o las enfermeras infecciosas". La respuesta de Simón fue: "No les preguntaba (a las enfermeras) si eran infecciosas o no, eso se veía unos días después". Unas palabras que no ha gustado al colectivo, por lo que el Consejo General de Enfermería ha reclamado que pida disculpas en público y ha denunciado estos comentarios de Simón como "sexistas y denigrantes".