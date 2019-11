La severa respuesta de Vox a Iglesias por querer “ilegalizar” el partido de Abascal

Lejos de polémicas entre Vox y Unidas Podemos (solo hay que ver el vídeo “antifascista” que lanzó la formación morada en la campaña electoral) Pablo Iglesias ha planteado a su militancia un debate sobre la ilegalización del partido liderado por Santiago Abascal.

Al margen de los partidos separatistas o proetarras, Unidas Podemos conversa en un “foro interno” de militantes sobre un tema mucho más controvertido para la formación, intentar “ilegalizar Vox”.

En un foro de Internet llamado 'Plaza Podemos', el catedrático en Derecho y Gobernanza Económica Europea Antonio Estella explica los motivos por los que se podría ilegalizar a Vox según la jurisprudencia española y europea. Además, afirmó en un artículo en InfoLibre que todos debemos “examinar” no solo el programa político de Vox, sino “las acciones y declaraciones” políticas de sus líderes.

Esto ha causado una gran controversia en Podemos. División de opiniones por lo que algunos militantes están de acuerdo y otros consideran que hay diversas prioridades más urgentes que esta.

“Estos sí que son un peligro para el país y no los catalanes. ¿Quién los va a ilegalizar?, ¿los jueces franquistas?, ¿los amigos de la derecha que en el fondo piensan igual que los del pollo?”. Estos son algunos de los comentarios que se han podido leer en las redes sociales.

En cambio, Vox se ha tomado a risa esta decisión de Unidas Podemos. Varios altos cargos del partido han querido manifestar su opinión en las redes sociales como Mazaly Aguilar, eurodiputada de Vox y vicesecretaria de relaciones internacionales. “¿Que nos vais a ilegalizar? Quiénes, ¿vosotros? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué? Anda ya, no me hagas reír , que se os ve el plumero utilizando esto como cortina de humo para que no se hable de vuestro pacto con el partido más corrupto de Europa”, detallaba en las redes.

Otro de los que se ha pronunciado en las redes ha sido el exmilitar Agustín Rosety, diputado de VOX por Cádiz. “La izquierda está muy nerviosa con Vox”, ha escrito en un tuit detallando que en Podemos “no están acostumbrados” a tener delante a un partido “valiente” que desmonte su doctrina “totalitaria”. “Hemos llegado para denunciar todos sus excesos. Normal que quieran terminar con nosotros Lo llevan crudo”, ha sentenciado.