El tremendo 'enganchón' entre Teresa Rodríguez y Monedero por el caso de los ERE

Teresa Rodríguez se caracteriza por ser una de las integrantes más críticas de Unidas Podemos. La coordinadora del partido en Andalucía, a la par que portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, nunca se muerde la lengua. Aunque eso signifique estar en desacuerdo con antiguos miembros de su propio partido.

Rodríguez no ha querido pasar por alto la intervención televisiva que protagonizó Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, en La noche en 24 horas (TVE). Por eso, ha usado Twitter para mostrar su descontento con las palabras de este último sobre el caso de los ERE. A su juicio, resultaron demasiado condescendientes con el PSOE.

“Yo creo que Griñán es un hombre, fijaos, honesto. Creo que es un hombre honesto. Pero sin esta red clientelar el PSOE no habría ganado las elecciones”, comentó Monedero en 24 Horas. El mismo canal en el que también negó toda culpa de “la dirección política” de Pedro Sánchez en lo que respecta a los ERE.

(1/2) Incomprensible la condescendencia con los corruptos, "pobrecitos". ¡9 años de inhabilitación! decía el otro día un parado en el bus, ¿eso qué es?



Os imagináis que digo: "yo creo que Esperanza Aguirre es una mujer honesta". Toma ya. pic.twitter.com/wTzWrk8sc3 — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) November 23, 2019

(2/2) No lo entiendo por parte de nadie y de gente del campo de la izquierda menos. Repartieron a sabiendas el dinero de los parados para comprar votos, permitieron que en el camino alguno se lo metiera por la nariz o jubilara a su suegra. Pero son buena gente, pobrecitos. pic.twitter.com/fdUlMdjada — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) November 23, 2019

Querida Teresa: entre compañeros lo que debe primar es la decencia entre los que estamos peleando codo con codo. Cortar una frase lo he visto estos cinco años de la derecha. De ti no me lo esperaba. Tú sabrás por qué lo haces. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 23, 2019

Es verdad Juan Carlos, he subido el vídeo que está rulando pero he buscado el razonamiento completo y me sigue pareciendo que le quitamos hierro al asunto. Y no lo entiendo. Me parece una suerte de autocensura que nadie nos ha pedido. pic.twitter.com/1sohIAnYVv — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) November 23, 2019

Otros usuarios también han recriminado a Teresa Rodríguez que había cortado la frase de Monedero a su conveniencia, sin compartirla de forma íntegra.

Cortas el vídeo, descontextualizas, rajas de un compañero en twitter cuando podrías hablarlo tranquilamente con él en privado...básicamente haces TODO lo que no debe hacerse en un partido político. Lo que haría un RIVAL político de UP. — Carlos Cepeda (@Esparrago7) November 23, 2019

Precisamente por decirlo un compañero hace más daño. Decir a cientos de kms. que "Griñán es una persona honesta" en el contexto de su condena por el peor y el mayor caso de corrupción de mi tierra nos perjudica a nosotras aquí, y ya está dicho, ¿qué otra salida que desmarcarse? — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) November 23, 2019

No está en tu estilo ser tramposa Teresa. Pon todo lo que digo en este programa hasta el final. De lo contrario, estás mintiendo. Creo que he sido y soy muy claro con el PSOE. Y no le perdono ni una. En fin. Me entristece. Y como te digo, tú sabrás con qué intención lo haces. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) November 23, 2019

