Septiembre y la quinta ola: el final de las restricciones, en el horizonte

Si la primera ola de COVID marcó la primavera del 2020, la segunda el otoño, la tercera el invierno y la cuarta la primavera de este 2021, el segundo verano con pandemia no iba a quedarse atrás y también ha contado con su particular ondulación asociada al virus. Y es que la llamada 'quinta ola' de coronavirus ha marcado los meses de julio y agosto. El final de curso, el inicio de las vacaciones o las fiestas de muchos jóvenes llevaron a ese ascenso de esta quinta etapa en España. Un ascenso que arrancó a principios del mes de junio -superando ese umbral de los 250 casos por cada cien mil habitantes el 7 de julio-, que se frenó a finales de mes -llegando al 'pico' el 29 de julio con 696 contagios por cada cien mil personas- y, desde entonces, hemos ido bajando ese porcentaje de contagios. Ahora bien. La tendencia es buena pero pesa la incógnita de qué ocurrirá una vez que en los próximos días y semanas todos hayamos vuelto a nuestra rutina, muchas personas regresen a la oficina de manera presencial o los colegios vuelvan a abrir sus puertas. Y eso sin olvidar esas imágenes que han recorrido buena parte de España de macrobotellones, de fiestas ilegales, concentraciones o celebraciones prohibidas de fiestas patronales de muchas localidades. Todas ellas sin ningún tipo de medida antiCOVID.

Ahora mismo la Incidencia Acumulada a 14 días es de 233 casos por cada cien mil habitantes. Y la tasa a 7 días refleja que por el momento ese dato seguirá disminuyendo. Se sitúa en 90. La media nacional nos dice que España ha abandonado el riesgo extremo pero seguimos en alto. De hecho no todas las CCAA están igual. Incluso algunas siguen en ese tramo. Es el caso de Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, País Vasco, La Rioja así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Por el contrario las mejores cifras las obtienen Asturias, Canarias y la Comunidad Valenciana. Para hacernos una idea de los buenos datos que logra el Principado de Asturias su Incidencia Acumulada a 14 días es de 94, muy similar a la Incidencia a 7 días nacional de 90.

Esa 'montaña o curva' de la que tanto hemos hablado en las olas precedentes la estamos ahora descendiendo pero la positividad de los test sigue siendo muy elevada y es un dato preocupante. Ahora mismo solo una comunidad en España cumple el criterio marcado por la Organización Mundial de la Salud de que no se sobrepase el 5% de positividad. Es Asturias. La media nacional está en el 9,08% con Andalucía, Aragón, Castilla – La Mancha, Castilla y León, País Vasco, la Comunidad Valenciana y Murcia duplicando e incluso más ese umbral ideal.

¿Hasta cuando los contagios deben marcar o no las restricciones?

Es la pregunta que se hacen muchos expertos. Ya cuando arrancó la cuarta ola en la pasada primavera y durante esta quinta son muchos los que han venido defendiendo que esa Incidencia Acumulada aunque sea elevada no debe marcar nuestro día a día en forma de limitación de aforos o de reuniones. Los que defienden que se desvinculen ambas variables aportan un conocimiento previo: el ocurrido en el Reino Unido donde Boris Johnson levantó todas las restricciones el pasado 19 de julio y desde entonces no se ha visto un crecimiento exponencial de los casos. Sí ha habido más pero gracias a las vacunas eso no se ha traducido en más hospitalizaciones como para poner en jaque al sistema. O esos partidos de la Eurocopa donde miles de aficionados se han congregado en estadios de media Europa -pero no en España- sin distancia ni mascarilla.

Lo mismo ocurre en nuestro país. Sí es cierto que el personal sanitario no debe tener tantas camas ni unidades destinadas a una única patología como es el COVID pero la presión hospitalaria no se parece en nada a las tres primeras olas. Ahora mismo 6.806 personas continúan ingresadas por él en distintos centros españoles. 1.571 en una cama de una Unidad de Cuidados Intensivos. ¿Cuanto tardarán estas cifras en bajar? Las de UCI aún tardaremos bastante en verlo porque de media la estancia de un paciente en ella es de 14-21 días. Pero recordemos que cuando la pandemia estalló en España llegó a haber 15 mil personas a la vez.