La semana "infernal" para el Gobierno de Pedro Sánchez acorralado por la corrupción: de Ábalos a Begoña Gómez

Esta semana, el Gobierno de Pedro Sánchez se enfrenta a una verdadera prueba de fuego. Un "infierno de semana" es lo que se espera para los socialistas, según Maribel Sánchez, quien ha revelado la estrategia del Partido Popular (PP) para aprovechar las comparecencias parlamentarias y judiciales que amenazan con marcar un antes y un después en la actual legislatura.

Desde el PP, aseguran que tienen "lista toda su artillería" para no dar tregua al Ejecutivo de Sánchez, a pesar de que son conscientes de que el presidente, al igual que otros miembros del Gobierno, intentarán "escabullirse" de algunas de las citas más comprometidas. Un claro ejemplo es la esperada comparecencia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en la Asamblea de Madrid. Maribel Sánchez desvela que el PP tiene previsto hacer todo lo posible para que ni Gómez ni Sánchez "se escapen" de la citada cita, añade una capa de tensión a una semana ya de por sí cargada de nerviosismo.

El Partido Popular no se limita únicamente a las comparecencias parlamentarias; también tienen en su punto de mira las actuaciones judiciales que involucran a varios miembros del Ejecutivo. Esta semana se presentarán ante los tribunales figuras como José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y Koldo, personajes clave en la trama de corrupción que sacudió al Gobierno socialista en el último año. El PP, en su afán por no dejar pasar ni un resquicio, tiene la firme intención de "meter el dedo en la llaga" de los casos judiciales, y no dejará de recordar a Pedro Sánchez su promesa de llegar a la Moncloa con la bandera de la lucha contra la corrupción. Una ironía que, en este momento, adquiere una dimensión especialmente amarga para el presidente del Gobierno, quien se encuentra rodeado de escándalos que lo acorralan cada vez más.

Si el martes será el turno del Fiscal General, quien comparecerá en el Senado, el miércoles la cita más esperada será la de Begoña Gómez ante la Comisión Begoña de la Asamblea de Madrid. A pesar de los intentos de Sánchez y su entorno por evitar compromisos directos, los populares han dejado claro que harán todo lo posible para que la esposa del presidente no se escape de las preguntas incómodas. La estrategia de acorralar al Gobierno en estos días de comparecencias promete intensificarse, y los populares están decididos a acribillar a preguntas al Fiscal General, en especial por el polémico caso de la filtración de documentos que involucran al novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Este clima de incertidumbre se agrava aún más por las repercusiones políticas de los casos judiciales que se están desvelando. Con la presión en aumento, Pedro Sánchez se enfrenta a un escenario complicado en el que su credibilidad y la de su Gobierno están en juego. La pregunta que muchos se hacen es si, tras esta "semana infernal", Sánchez podrá salir ileso de todas las acusaciones y cuestionamientos que se avecinan. En el PP ya se frotan las manos y prometen aprovechar cada oportunidad para recordar al presidente que, a pesar de su lucha contra la corrupción, su propio Gobierno se encuentra sumido en ella.