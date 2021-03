Seis CCAA rechazan la propuesta de Sanidad de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas

Madrid, Andalucía, Cataluña, Asturias, Murcia y Castilla La Mancha han rechazado hoy el cierre de la hostelería a las 20.00 horas, así como adelantar el toque de queda. Estas autonomías se han pronunciado en las horas previas a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que esta tarde revisa el Plan de Semana Santa entre el Gobierno y las comunidades autónomas para luchar contra el coronavirus.

Según ha adelantado 'El Mundo', la ministra de Sanidad, Carolina Darias, se habría puesto en contacto con varios consejeros de su mismo ramo para sondear qué les parecería adelantar el cierre de la actividad no esencial con motivo de la llegada de Semana Santa.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no es partidaria de adelantar el toque de queda y ha recalcado que esto podría provocar que aumentasen las cenas en las casas.

"No somos amigos de las ocurrencias cuando las cosas van funcionando bien. Todo aquello que funciona no hay que tocarlo mientras no suba preocupantemente el virus", ha dicho a continuación.

En esta misma línea se ha pronunciado su homólogo andaluz, Juanma Moreno, quien ha rechazado que se planteen estas posibilidades en un momento en el que la incidencia de la pandemia en la comunidad autónoma es "muchísimo inferior" a la que se daba en el "pico" de la tercera ola.

El presidente de la Junta ha comentado que el Gobierno andaluz no ha recibido por el momento "una propuesta concreta" del Ministerio de Sanidad en este sentido.

En todo caso, ha recordado que la Junta ya tomó la semana pasada decisiones en función de lo que los expertos les trasladaron y, entre estas, figuran mantener el cierre de la movilidad entre provincias, siendo "la única comunidad autónoma" que acordó esa restricción, según ha puesto de relieve.

Al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, tampoco nadie le ha trasladado de forma oficial la posibilidad de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas y ha afirmado que se ha enterado por los medios de comunicación.

En cualquier caso, ha explicado que, tal y como le han transmitido los técnicos, las medidas que hay ahora mismo establecidas en toda la Comunidad "son proporcionales a la situación para contener la llegada de esta cuarta ola, con el toque de queda a las 22.00 horas y la limitación de cuatro personas en las mesas y reuniones".

En Cataluña, la consejera de Salud en funciones, Alba Vergés, ha explicado que su departamento descarta por ahora avanzar el toque de queda en la región durante la Semana Santa, aunque sí apuesta por mantenerlo como medida de contención de la actividad social más "lúdica".

Ha lamentado que Sanidad "siempre se despierta por vacaciones", y ha dicho que a su Consejería le consta que en el Ministerio hay preocupación por el repunte de la incidencia de la pandemia en algunas comunidades autónomas.

Por su parte, el director general de Salud Pública del Gobierno asturiano, Rafael Cofiño ha asegurado el que "no está previsto" realizar cambios o modificaciones en las medidas actuales en relación a las restricciones de movilidad nocturna, que en Asturias está fijada a las 22.00 horas.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado que, más que plantear ahora otras medidas restrictivas de cara a Semana Santa, hay que asegurarse de que las que ya se han tomado se cumplen.

El socialista ha asegurado que le consta que el Ministerio del Interior "va a hacer un esfuerzo extraordinario" y ha recalcado que, sean "buenas o malas" las decisiones que tome el Consejo Interterritorial de Salud, será "mucho mejor" tomarlas "entre todos" y que haya "una sola" para todo el país para que la gente "no se mareé".