El secreto mejor guardado de la antigua Junta de Andalucía: una habitación oculta en pleno despacho

La Junta de Andalucía vuelve a ser protagonista. En esta ocasión, por un par de descubrimientos más que sorprendentes en el despacho de la Secretaría General de Investigación de su Consejería de Salud y Familias. Este cuenta con una estantería que da paso a una puerta secreta que, al abrirse, descubre un cuarto oculto, con un pequeño salón y un baño.

La estancia oculta, de apenas tres metros cuadrados, cuenta con una mesa de TV (con vídeo incorporado) y una butaca. A la entrada, se encuentra el baño, que cuenta con columna de hidromasaje. “No sé quién lo hizo ni con qué intención. Lo vi, pero no me pareció significativo. Se tuvo que hacer en los años 90 y la persona que lo usara no querría tener a la vista la televisión”, contó Ramón González Carvajal, uno de los antiguos ocupantes del despacho, a La Razón.

La única vez en la que el hoy catedrático de la Universidad de Sevilla accedió a la estancia secreta encontró “arañas y una cucaracha muerta”. No utilizó la ducha, aunque alguno de sus predecesores sí debió hacerlo: a González Carvajal llegaron a ofrecerle toallas limpias para ducharse en el despacho.

Al conocer la existencia de esta habitación oculta, más propia de la ficción que de la realidad, la sorpresa de los nuevos integrantes del Gobierno andaluz (PP y Ciudadanos) fue mayúscula. Por el aspecto de la televisión y del vídeo de la estancia, esta llevaría usándose mucho tiempo.

Ahora mismo, quien ocupa este despacho con aderezo en forma de secreto es Isaac Túnez Fiñana, secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía. Quién iba a pensar que si movía un poco la gran estantería que preside la habitación habría unos raíles ocultos por los que el mueble se movería. Para mostrar, por total sorpresa, el secreto mejor guardado de la Junta.