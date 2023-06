Sanz pide a Vox "pásense al futuro" por rechazar la Agenda 2030, que reprocha "arrancar olivos por placas fotovoltaicas"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha pedido este jueves a Vox "pásense al futuro" y "avancen al siglo XXI" por su rechazo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, mientras que este partido se ha lamentado de "las elevadas exigencias de la Agenda 2030 asfixia al sector primario", situación que ha concretado en "arrancar olivos por placas fotovoltaicas", en palabras de su portavoz adjunto, Rodrigo Alonso.

En una pregunta durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Parlamento de Andalucía, Sanz ha sostenido que "la Agenda 2030 es hablar de agricultura ecológica", por lo que ha planteado a Vox que si "defienden los frutos rojos, Andalucía es una de las grandes potencias de la agricultura ecológica", así como le ha instado a que "no entren en contradicción" por cuanto ha blandido que a nivel nacional Vox defiende el hidrógeno verde como fuente de energía, de ahí que le haya pedido "déjense de contradiciones".

El consejero de la Presidencia ha esgrimido que la Agenda 2030 la rubricaron 193 estados miembros de la ONU, por cuanto con ese nivel de refrendo ha defendido que Andalucía "está cumpliendo y va a seguir cumpliendo como parte esencial que es de España".

Alonso ha instado al Gobierno andaluz a que "su compromiso sea con los andaluces y españoles", antes de precisar que en su partido "no negamos el cambio climático", pero "sí el uso político y la criminalización de la evidencia científica de que el ser humano no es el responsable del cambio climático", mientras que ha planteado "cuándo no ha hecho calor en Sevilla a final de junio".

El portavoz adjunto de Vox ha ironizado sobre que uno de los objetivos de la Agenda 2030 sea "erradicar la pobreza" por cuanto ha planteado que "cada vez somos más pobres", por lo que ha instado a preguntarle a "agricultores y ganaderos", para lamentar que "la Ley de Cambio Climático prohibe explorar recursos natyurales" y eso supone "el fin de la soberanía energética", antes de concluir que "no se puede estar a favor de la Agenda 2030 y defender al sector primario" porque "son incompatibles".