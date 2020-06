Sanidad "no es muy proclive" a hacer test masivos a turistas a su llegada a aeropuertos españoles

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha avanzado este miércoles que el Ministerio de Sanidad "no es muy proclive" a hacer test masivos de detección de coronavirus en los aeropuertos a los turistas extranjeros como quiere Canarias.

Lo ha dicho en su rueda de prensa diaria en la que ha reconocido que la realización de PCR a las personas que "se mueven de un lado a otro siempre ha estado sobre la mesa".

Ante una "movilidad residual, el planteamiento podría ser algún sentido". "Yo en realidad creo que no, pero algunos podrían encontrar algún sentido y podrían plantearlo", ha aseverado el epidemiólogo.

"Pónganse en situación de valorar un avión con 300-400 viajeros a los que se propone hacer una PCR cuando está llegando un avión tras otro tras otro y se les tiene que dar resultado en un tiempo razonable porque no se les puede tener esparcidos por ahí. Todo esto requiere, además de criterios sanitarios, todos los aspectos logísticos y económicos y valorar si realmente va a aportar algo de interés", ha señalado.

Además, a un caso positivo "hay que darle una salida", y un negativo no implica que la persona no esté infectada, sino que en ese momento no se le ha detectado el virus, por lo que puede dar "falsa seguridad".

No obstante, dado que a partir del domingo, cuando se instaure la nueva normalidad, Sanidad recuperará su mera capacidad de recomendación, es Canarias, como el resto de comunidades, la que "tendrá que valorarlo y tomar una decisión"

Preguntado por si las ratios de camas hospitalarias y de ucis están preparadas para la llegada de turistas, el doctor Simón ha respondido que el número de camas de las unidades de cuidados intensivos está ahora mismo algo por encima de lo normal pero se ha ido reduciendo progresivamente.

No obstante, "tenemos la capacidad de incrementarlo" porque además estas camas no son necesarias "inmediatamente" al inicio de una epidemia.

En todo caso, es previsible además que la cifra de 82 millones de turistas que visitan cada año España sea inferior este 2020, con lo que "las capacidades deberían de ser suficientes".

Respecto a la posibilidad de hacer PCR a todos los contactos de un positivo, el experto ha dicho que a finales a finales de semana se habrá tomado una decisión.

La ventaja de hacerla inmediatamente es poder detectar alguno de ellos en el momento en que el virus está activo y pueda llegar a transmitir, pero el "problema" de los negativos es que hay que volver a hacérsela y "no sabemos si serán positivos al día siguiente".

"Si la opción es que todos los contactos estrechos tienen que guardar cuarentena, el hacer o no PCR no cambia la situación de esas personas", pero hacerla a los siete días -cuando se inicia la respuesta inmune y el virus es poco viable- sea quizá otra opción porque reduciría el periodo de aislamiento.

Por último, ha garantizado que España está trabajando a nivel de la UE para que el acceso a la futura vacuna "sea equitativo" en todos los estados miembro. "Se llegará a acuerdos en los que haya consenso", ha asegurado.