Sanidad y comunidades prevén analizar el uso de las mascarillas el próximo 6 de abril

Sanidad y comunidades celebrarán el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el 6 de abril en Toledo y se prevé que en ese encuentro se aborde la nueva reglamentación para el uso de las mascarillas, según ha avanzado este lunes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.



Para el presidente castellano-manchego es probable que en ese encuentro se aproveche para tratar con los consejeros de Sanidad los nuevos usos de las mascarillas en interiores una vez que la pandemia ya se encuentra "en una fase más estable, y a expensas de que no haya nuevas variantes".



También sobre la eliminación del uso de las mascarillas en interiores se ha pronunciado el consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña. El consejero gallego ha admitido que es difícil establecer una fecha y ha recordado que en su comunidad sigue habiendo 2.000 positivos cada día.



"Yo creo que es pronto todavía, y si en el entorno de la Semana Santa, antes o después, puede darse ese paso Galicia desde luego no se opondrá", ha avanzado.



Cuando quedan 15 días para Semana Santa, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, también ha apostado por una Semana Santa "sin grandes sobresaltos" por el coronavirus y ha instado a que el comportamiento "sea óptimo".



El consejero madrileño ha dicho confiar en que se mantenga la fase estable en lo epidemiológico y el descenso en lo asistencial, en la Comunidad de Madrid y en toda España.



Desde Andalucía, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha avanzado que el Gobierno autonómico elaborará un protocolo de recomendaciones, no solo para Semana Santa sino también para las próximas fiestas y festejos, aunque se espera una situación "tranquila" en los próximos meses.



Ha añadido que Andalucía no contempla una retirada de la mascarilla en adultos en interiores, pero está estudiando que los escolares menores de 10 años puedan dejar de usarla ya que existen evidencias científicas de que la comunicación directa con el maestro influye en la dicción y la lectura.



Sobre la eliminación de la mascarilla en interiores, prácticamente la única restricción en vigor, la ministra Carolina Darias dejó claro la semana pasada en el Congreso que está a la espera de que la ponencia de alertas haga la propuesta de "cómo" se quita, ya que habrá espacios en los que podría seguir siendo obligatoria como transportes públicos, entornos vulnerables y eventos con aglomeraciones.



Darias insistió entonces en que la eliminación está "cerca" y se hará "más pronto que tarde" pero el avance será de forma "progresiva y gradual".



Y cuando esté la propuesta de la ponencia de alertas se llevará al Consejo Interterritorial.



En esta vuelta a la normalidad se sitúa también la nueva estrategia de vigilancia y control frente a la covid que ha entrado hoy en vigor y que aprobó el pasado martes la Comisión de Salud Pública.



Con la nueva estrategia se dejan de contar los positivos por coronavirus para centrarse solo en los casos graves y en los entornos vulnerables, además acaba el aislamiento de las personas con síntomas leves o sin ellos, las pruebas generalizadas y los rastreos.