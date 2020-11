Sanidad afirma desconocer el número de rastreadores en cada Comunidad: esta es la cifra aproximada

“El Ministerio de Sanidad no dispone de datos desglosados del número de rastreadores por Comunidades Autónomas, siendo sus Consejerías de Sanidad responsables de facilitar dicha información”. Es lo que responde el gabinete liderado por Salvador Illa a ABC cuando se le cuestiona sobre las personas que buscan a todos aquellos que hayan estado en contacto con un positivo por coronavirus.

La contestación es sorprendente. Sobre todo, por lo que dice el artículo 30 del Real Decreto-ley 21/2020, que regula la nueva normalidad: “Las comunidades autónomas deberán remitir al Ministerio de Sanidad la información sobre la situación de la capacidad asistencial y de necesidades de recursos humanos y materiales, en los términos que se establezcan por el titular de la Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Sanidad, previa consulta a las comunidades autónomas”.

Es decir, el Ministerio podría exigir la información sobre el número de rastreadores que hay en cada región del país. ¿Por qué entonces no cuenta con ella si realmente la considera necesaria? Es lo que no queda claro. Aunque tampoco lo está el número real de personas que controlan los contagios. Lo cual no quita para que podamos acercarnos a la cifra a partir de una búsqueda por la Red.

¿Cuántos rastreadores hay aproximadamente en España?

Partimos de la base de que no hay nada al respecto que se pueda contrastar. También de que hay casos en los que existen varias cifras publicadas. Sin embargo, no es difícil encontrar números al respecto de los rastreadores en todas las autonomías.

Andalucía ha llegado a hablar de 8.198 rastreadores (953 según otras fuentes). Una cifra que baja hasta los 359 en el caso de Aragón y los 310 en Asturias. Por su parte, en Baleares afirman que tienen 340, y en Canarias habría 452. Cantabria tendría 198, que pasarían a ser 758 en Castilla y León y que podrían llegar hasta los 821 en Castilla-La Mancha. Cataluña contaría con 1.568 y la Comunidad Valenciana con 1.919.

En Extremadura habría 360 rastreadores y en Galicia, 700. Los profesionales de Madrid serían 1.600, que se convertirían en 450 en el caso de Murcia. Navarra contaría con 250, País Vasco con 375 y La Rioja con 134. Por último, en Ceuta podríamos hablar de unos 77 y en Melilla, por lo menos, de 37.

Si nos quedamos con la cifra más alta aportada desde tierras andaluzas, podríamos hablar de hasta 18.906 rastreadores españoles. Un número que, no obstante, no se puede confirmar ni desmentir en estos momentos. Al menos, no hasta que Sanidad disponga de datos concretos y exactos sobre este asunto y, matiz importante, decida hacerlos públicos.