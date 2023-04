Sangenjo se prepara para recibir a Juan Carlos I: Estamos encantados cada vez que elige venir"

El alcalde de Sangenjo (Pontevedra), Telmo Martín, ha asegurado que la villa está "encantada" de recibir de nuevo al rey emérito, Juan Carlos I, que previsiblemente regresará la próxima semana a este municipio costero coincidiendo con la Copa España de la clase 6mR de vela.



"Estamos encantados cada vez que elige venir a Sangenjo, que afortunadamente son muchas veces", ha señalado Martín en un acto político a preguntas de los periodistas, para acto seguido recordar: "Somos un pueblo acogedor y recibimos a todo el mundo con hospitalidad y cariño".

Juan Carlos I, según ha destacado el regidor, acudirá a Sangenjo "como un ciudadano más" para disfrutar de las "maravillas y encantos" de la localidad "y de lo que más le gusta, que es la vela".



Ha asegurado no saber "dónde va a estar alojado" aunque, ante la posibilidad de que en su estancia en Sangenjo vuelva a hospedarse en casa de su amigo Pedro Campos, ha sostenido que él sería un "magnífico anfitrión" para el monarca.



A diferencia de su visita anterior a la localidad, hace casi un año, Telmo Martín asegura no tener "ni idea" de si el Club Náutico de Sangenjo organizará alguna recepción para recibir al emérito, pero ha reiterado que "eso no es lo importante", porque lo importante "es que lo pase bien".



"Estaremos a disposición de lo que quiera", ha subrayado el alcalde, que ha insistido en su deseo de que "venga muchas veces" porque su visita supone un impulso para la promoción de su municipio y de toda la ría de Pontevedra.



Sangenjo, ha sentenciado el regidor pontevedrés, "recibe a cualquier ciudadano, venga de donde venga, con ese cariño que lo llevó al éxito" como referente de un sector turístico que se dedica a la "industria de la felicidad".