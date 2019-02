Sánchez utiliza a los Reyes de España en su entrevista en TVE

Los detalles y Pedro Sánchez no suelen ser muy amigos. Ya le salió mal en su visita a Barcelona hace unos meses, en la que se reunió con el Quim Torra, con la tan recordada "pelea" de las flores de Pascua. Aquel ridículo fue muy comentado, por no hablar de los lazos amarillos en favor de los presos independentistas, las banderas y otros detalles que no pasaron desapercibidos.

En esta ocasión, la entrevista del presidente Sánchez en Televisión Española ha tenido un detalle curioso que ha resaltado por encima de los demás. La escena inicial era la clásica. Dos sillas, las banderas, el escritorio del presidente, arte abstracto y, en un segundo plano tras Pedro Sánchez, una fotografía de los Reyes de España.

Parece que Sánchez, inmerso ya en plena precampaña, ha querido utilizar el cuadro con la imagen de los Reyes para conseguir lanzar ese mensaje institucional y de unidad nacional. Precisamente eso que con su diálogo con los independentistas ha venido contradiciendo.

LA ENTREVISTA

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este lunes que “nunca” ha pactado con los partidos independentistas para formar gobierno, al mismo tiempo que ha asegurado que su “deber como presidente es hablar semanalmente con cada partido” y que lo que hubo fue “un paso al frente incondicional”. Lo ha hecho en una entrevista para Televisión Española en la que ha criticado que Partido Popular, Ciudadanos o Vox hayan utilizado término como “presidente okupa” o “ilegítimo” y subraya que le parece “peligroso” y que “empobrece la democracia” referirse a un presidente en estos términos.

Respondiendo al anuncio de este lunes de Ciudadanos de que no pactará un hipotético gobierno con el PSOE tras las elecciones del próximo 28 de abril, Sánchez le recuerda a la formación naranja que “hay que hacer pedagogía con la ciudadanía” y califica estos anuncios como “excluyentes” y pide respeto entre formaciones políticas.