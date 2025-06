Sánchez responde a la amenaza de Trump de subir los aranceles: "España es bastante singular en Europa"

Pedro Sánchez ha salido al paso de las advertencias lanzadas por el expresidente estadounidense Donald Trump, quien ha amenazado con duplicar los aranceles a España si el país no incrementa su gasto en defensa hasta el 5% del PIB en los próximos diez años. El presidente del Gobierno ha defendido que la política comercial no depende de España, sino de Bruselas, y ha insistido en que Estados Unidos "es un amigo de España", pero que las decisiones en materia de defensa están avaladas por criterios técnicos y no políticos.

Durante su comparecencia en Bruselas tras la cumbre del Consejo Europeo, Sánchez ha reiterado que el compromiso español con la OTAN está fuera de toda duda, pero ha recordado que el objetivo del 2,1% del PIB en Defensa “no es una decisión mía”, sino “de las Fuerzas Armadas”. “Hay un trabajo técnico y profesional que el Gobierno apoya porque confía plenamente en ellas”, ha remarcado el presidente.

"Queremos tender puentes, no romperlos"

Preguntado directamente por las palabras de Trump, Sánchez ha respondido que España es una nación “abierta y conciliadora”, que apuesta por construir relaciones sólidas. “Queremos tender puentes, no romperlos”, ha recalcado. Además, ha matizado que el país mantiene un déficit comercial con Estados Unidos, lo que convierte a España en un socio comercial particular dentro del bloque europeo.

Frente a los reproches del entorno del expresidente republicano, que ha sugerido represalias por no seguir al pie de la letra la hoja de ruta de la OTAN, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que ser atlantista no significa obediencia ciega: “Cumplimos con nuestras obligaciones internacionales, pero también tenemos que proteger nuestras pensiones y nuestra política social”.

El presidente ha recordado que los aranceles los impone o negocia la Unión Europea como bloque, y no cada Estado miembro por separado. En ese sentido, ha respaldado las declaraciones de su ministro de Economía, Carlos Cuerpo, quien desde Nueva York ha insistido en que cualquier intento de castigar solo a España comercialmente sería inviable dentro del marco comunitario.

Defensa de Gaza y crítica a Israel

Más allá del cruce con Trump, Sánchez ha aprovechado su intervención para pedir de nuevo la suspensión del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, al considerar que el Gobierno de Netanyahu “está violando el artículo 2 sobre el respeto a los derechos humanos”.

El presidente ha expresado su preocupación por la situación humanitaria en la Franja de Gaza, donde se estima que han muerto más de 50.000 personas. Ha defendido que “no podemos seguir siendo pasivos” ante esta catástrofe y ha pedido una respuesta más firme por parte de Bruselas.

“Hay palancas de presión que deben utilizarse para forzar un alto el fuego inmediato, facilitar la entrada de ayuda humanitaria y garantizar el cumplimiento del derecho internacional por parte de Israel”, ha declarado Sánchez, subrayando que España ya promovió junto a la Autoridad Palestina una resolución en este sentido respaldada por 199 países.

También ha insistido en que España ha condenado desde el primer momento los ataques de Hamás y ha exigido la liberación de los rehenes israelíes, pero que esa condena no puede ser “excusa” para dejar de exigir responsabilidades al Gobierno de Israel.

En su intervención, el presidente del Gobierno ha vinculado directamente la violencia en Oriente Medio con el deterioro de la situación internacional. Ha advertido que “el mundo se asoma peligrosamente al abismo” y que es necesario reforzar el multilateralismo y el respeto a la Carta de Naciones Unidas como única vía para evitar un conflicto mayor.

Sánchez concluyó su comparecencia defendiendo el papel de España como un país que cree en la diplomacia, el equilibrio y la legalidad internacional. Frente a las presiones externas y las amenazas de castigo económico, el presidente apuesta por el diálogo, la firmeza en los principios y la coordinación europea. “España es bastante singular en Europa”, dijo, para recordar que su país no se moverá por miedo ni por imposiciones, sino por convicción.