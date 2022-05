Sánchez plantea dejar para julio el Debate sobre el Estado de la Nación y otras noticias que debes conocer

1. Sánchez busca rebajar la tensión en la coalición antes de convocar el Debate sobre el Estado de la Nación

Moncloa y el equipo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, analizan de forma minuciosa el calendario político de los próximos meses. En este sentido, tal y como informa el jefe de Política de la Cadena COPE, Ricardo Rodríguez, el líder del Ejecutivo está buscando una fecha idónea para él en la que celebrar el Debate sobre el Estado de la Nación.

2. García-Page, en 'El Cascabel': "Podemos está muy cerca de poder definirse como 'Pudimos'"

Emiliano García-Page, presidente de la Comunidad de Castilla-La Mancha, ha valorado en ‘El Cascabel’ de TRECE la situación política actual, la polémica destitución de Paz Esteban al frente del CNI y el espionaje a los independentistas, entre otras cuestiones. En su intervención, el dirigente ha señalado que "los independentistas lo que buscan no es esto, es un eslabón dentro de una cadena. Buscan un escenario de independencia. No me preocupa que quieran la independencia, el problema es que no han renunciado a su objetivo y por eso no me resultan fiables, no asumen el planteamiento constitucional".

3. Omella agradece "cada pequeño gesto" que conforma la Memoria de la Iglesia: "Tienen un gran valor"

"La Iglesia lleva a cabo una infinidad de tareas, en las que participa mucha gente. Muchos otros, millones de personas, son beneficiados por esa labor de la Iglesia, y realmente todos podemos hoy ser sus testigos. Hoy venimos a esto, a ser testigos, a hacer memoria de esta gran tarea". Así ha comenzado la Gala de presentación de la Memoria de Actividades de la Iglesia que la Conferencia Episcopal ha presentado este 12 de mayo en la Fundación Pablo VI.

4. Moscú advierte que tomará medidas "de carácter militar" en el caso de adhesión de Finlandia a la OTAN

El Ministerio de Exteriores de Rusia ha amenazado este jueves a Finlandia con "represalias de carácter militar-técnico y de otro tipo" si se une a la OTAN, después de que las autoridades finlandesas hayan anunciado su apoyo a esta posibilidad.

En un comunicado, la cartera de Exteriores rusa ha insistido en que la adhesión de Finlandia a la Alianza "causará graves daños a las relaciones bilaterales", por lo que Moscú ha afirmado que "se verá obligada" a tomar "represalias" para "detener las amenazas de seguridad a su territorio que se presenten al respecto".

5. El Atlético se plantea no seguir con Griezmann

Mateu Alemany y Miguel Ángel Gil Marín, en el restaurante Ardee de Madrid (Foto COPE)

Según ha contado Antonio Ruiz en El Partidazo de COPE, el Atlético se plantea seriamente no ejecutar el segundo año de cesión de Griezmann y ya habría trasladado al propio futbolista y a su hermana y abogado dicha posibilidad. De confirmarse este movimiento, el Atlético liberaría una cantidad importante de masa salarial porque Griezmann tiene un sueldo de 18 millones anuales. La Cadena COPE ha localizado esta noche en el restaurante Aarde a Miguel Ángel Gil Marín y a Mateo Alemany, director general del Barça.