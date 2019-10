Sánchez critica la moción de censura de Ciudadanos en Cataluña y la tilda de "electoralista"

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha criticado la moción de censura que Ciudadanos planteó este lunes en el Parlament catalán porque sólo ha servido para "fortalecer" al president de la Generalitat, Quim Torra.

"Las mociones no pueden permitir fortalecer a quien va a ser censurado", ha advertido Sánchez en una entrevista en Antena 3.

El jefe del Ejecutivo ha resaltado que este lunes Torra ha conseguido una mayoría parlamentaria "que no ha tenido en toda la legislatura", en referencia a la posición de los Comunes, que han unido su voto en contra a los de los independentistas, mientras el PSC se ha abstenido.

Sánchez ha tildado de "electoralista" la iniciativa de Ciudadanos, que decidieron llevar adelante antes de hablar primero con los grupos parlamentarios de los que esperaban el apoyo y sabiendo que los números no daban. "Me parecería muy importante que dejemos a un lado estas iniciativas electoralistas que no obedecen al interés general", ha zanjado.

PENSIONES

El presidente del Gobierno en funciones ha evitado aclarar este lunes si su Ejecutivo podrá aprobar en diciembre una subida de las pensiones estando en funciones.

Sánchez ha apuntado que subirán las pensiones "con un Gobierno en plenas capacidades". "Espero poder tener una legislatura de cuatro años", ha añadido. Se ha expresado así después de que su partido publicase este mismo lunes buena parte de su programa electoral de cara a las próximas elecciones generales. En el mismo, los socialistas se comprometen a actualizar en el próximo mes de diciembre las pensiones del ejercicio 2020 de acuerdo con el IPC real.

En este sentido, el presidente ha defendido su "compromiso" para poder "reconstruir el Pacto de Toledo" y "garantizar el sostenimiento del sistema público de pensiones". "Creo que, durante estos últimos 16 meses, los pensionistas han visto un compromiso radicalmente distinto", ha defendido Sánchez, que se ha comprometido a reducir en cinco años el déficit del sistema de pensiones.

RECONSTRUIR EL PACTO DE TOLEDO

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo ha explicado que, si consigue ser reelegido, combatirá la precariedad laboral apoyándose en el "amplio consenso a izquierda y a derecha" que existe al respecto en el Congreso de los Diputados.

Así, Sánchez ha insistido en la necesidad de "derogar los aspectos más lesivos" de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Partido Popular para después aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores. "Los 'riders' tienen que ser regulados", ha señalado.

Por último, el líder de los socialistas ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad acerca de los datos económicos y una posible crisis a nivel mundial. "No hay elementos de autocomplacencia, ni tampoco de catastrofismo", ha sostenido.

En este contexto, Sánchez ha aseverado que su Gobierno tiene "el proyecto, las ideas y los equipos" para afrontar los diferentes escenarios posibles.