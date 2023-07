Sánchez convoca para mañana el último Consejo de Ministros antes del paréntesis vacacional

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, encabezará este martes la ultima reunión de su Consejo de Ministros antes del habitual paréntesis con motivo del verano y volverá a reunir a todos los miembros de su Gabinete en la segunda quincena de agosto.



Tras los comicios generales de este domingo, el Ejecutivo ha entrado en funciones, lo que limita algunas de sus decisiones como la aprobación de proyectos de ley, pero sigue habiendo reuniones del Consejo de Ministros todas las semanas.



No obstante, es habitual que con motivo del verano haya un alto en esas reuniones a partir de primeros de agosto.



Aún no se ha concretado cuándo volverá Sánchez a reunirse con todos sus ministros, pero se barajan las fechas del 22 o del 29 de agosto.



Las circunstancias especiales de este momento, justo después de las elecciones del 23 de julio y con una campaña en la que Sánchez ha hecho un balance continuo de lo realizado por su Gobierno, hacen que en esta ocasión no vaya a haber su tradicional comparecencia antes del periodo vacacional para exponer lo realizado en los últimos meses y sus expectativas de futuro.



Cuando el Consejo de Ministros se vuelva a reunir ya se habrán constituido las Cortes de la nueva legislatura (en sesiones en Congreso y Senado previstas para el 17 de agosto) y se estará pendiente de que el rey comience sus consultas con los dirigentes de los partidos que han obtenido representación parlamentaria para proponer un candidato a la investidura como presidente del Gobierno.



Tras la reunión del Consejo de Ministros queda pendiente concretar la fecha en la que Sánchez viajará a Mallorca para el habitual despacho con Felipe VI, una cita que se prevé para la próxima semana.