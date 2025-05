Sánchez, ante el Congreso sobre el apagón: "Desconfíen de quienes dicen que esto va de renovables o de nucleares, no es así"

Madrid - Publicado el 07 may 2025, 09:43 - Actualizado 07 may 2025, 10:51

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante el pleno del Congreso para informar del plan de defensa y del apagón masivo que sufrió toda España el pasado lunes 28 de abril.

Sánchez ha vuelto a repetir, sobre el apagón, las mismas explicaciones que ya dio el mismo lunes antes de que se recuperara el servicio en todo el territorio: "tenemos un sistema eléctrico seguro y garantista, aunque el riesgo cero no existe, por eso la prioridad es averiguar qué sucedió y para ello hay que tener cautela, prudencia, rigor y transparencia. Los ciudadanos quieren saber y el Gobierno también quiere saber que causó esas tres perturbaciones y si están relacionadas. Hay que analizar más de 700 millones de datos, vamos a llegar al fondo del asunto".

Ha asegurado una vez más que "el exceso de las energías renovables no tuvieron la culpa del apagón". Y ha añadido, que "las centrales nucleares demostraron ese día no ser efectivas, es más tuvieron que pararse y no contribuyeron a la recuperación del suministro eléctrico. No fueron las centrales nucleares, sino las centrales de ciclo combinado, y las conexiones con Francia y Marruecos lo que permitieron la recuperación". Dos argumentos que se resumen en esta frase "desconfíen de quienes les dicen que esto va de renovables y de nucleares, no es así".

Acusando a la oposición con un "los que critican solo dan una solución que es ideológica y que se centra en las centrales nucleares", lo que ha aprovechado para criticar hasta a los alcaldes donde hay centrales nucleares, a los lobbies que controlan esas centrales de los que aseguran deben pagar su coste y no los ciudadanos con sus impuestos.

El presidente del Gobierno asegura que "este gobierno apoya las energías verdes no por ideología", que hace caso a las alarmas sobre la emergencia climática por eso cuando accedieron al poder cambiaron el sistema del anterior gobierno conservador que se basaba "en el impuesto al son", que era altamente contaminable y "anticuado e injusto, carente de interés, excpeto para algunos con nombres y apellidos y que nos hacía vulnerables y dependientes del contexto internacional".

Lamertar las 5 víctimas, "pero hay 8 mil al año por el cambio climático"

Pedro Sánchez ha lamentado las víctimas mortales por el gran apagón del último lunes de abril, pero las ha utilizado para hacer una crítica a los que no creen en el cambio climático.

"Y qué gran acto de cinismo es lamentar las cinco vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático", frase que no deja de ser polémica.

NO fue como las series de neflix

Para agradecer la reacción de los españoles, el presidente del Ejecutivo ha echado mano de las series y las plataformas de streaming.

Sánchez asegura en el Congreso que en España no ocurrió como dicen las series de Neflix durante el apagón

"En series de Netflix nos contaban que bastaría un apagón para que el civismo se esfumara. Quizás es así en otros países, pero no en España. Los españoles circularon con prudencia, ayudaron a vecinos y en las calles hubo seguridad. España es extraordinaria"

De hecho, ha empleado una gran parte del tiempo en agradecer la reacción de los españoles "que sacaron lo mejor de sí mismos en las horas en las que no hubo suministro. La mal llamada España vaciada está llena de personas solidarias. Los delitos fueron un 50% menor que la semana anterior".