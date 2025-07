Sánchez busca un golpe de efecto en su comparecencia en el Congreso con medidas anticorrupción para partidos, instituciones y empresas

Pedro Sánchez ha presidido este martes la reunión del Consejo de Ministros tras el Comité Federal del sábado nada tranquilo. El presidente está preparando su comparecencia de mañana miércoles en el Congreso, en la que el primer punto del día será la corrupción, para combatirla va a presentar una batería de medidas.

Informa el jefe de Política de COPE, Ricardo Rodríguez que la legislatura puede quebrarse en cualquier momento. Pedro Sánchez se mueve sin tener el control de la agenda marcada de aquí en adelante por la evolución de los escándalos, pero a lo que el presidente del Gobierno aspira es a lograr un golpe de efecto en su comparecencia con medidas anticorrupción que afectarán tanto a partidos, instituciones, así como empresas.

Todo ha sido pensado para calmar al bloque de la investidura. "Medidas contundentes. Va a ser un paquete importante y una parte muy importante de ellas recogen las propuestas que nos ha realizado nuestro socio de gobierno y también otros grupos parlamentarios", afirma la ministra Portavoz, Pilar Alegría.

Guiños a los costaleros, principalmente, al socio de coalición. Por ello, el Consejo de Ministros ha cesado a Paco Salazar como alto cargo de Presidencia del Gobierno. La Portavoz, en un argumento, un relato muy preparado ha asegurado que nunca supieron nada de las presuntas actitudes machistas y de acoso a mujeres. "Se ha llevado ya su cese. No podemos darnos cuenta de las cosas que no conocemos ciertamente. No había llegado ninguna denuncia ni a Moncloa ni al Partido Socialista".

acierto del 100% en nombrar a corruptos, dice podemos

Los socios, tanto los que se sientan en Moncloa cada martes, como los que sostienen la legislatura en el Congreso de los Diputados, exigen aclaraciones de Sánchez.

Sumar ha puesto altas expectativas a la rendición presidencial de cuentas, tal vez demasiadas. Podemos no espera nada el presidente del Gobierno. "Va a responder a nuestras exigencias que no expectativas. Exigencias de acierto del 100% nombrando a número dos corruptos. Si realmente Pedro Sánchez quiere nuestro apoyo se lo va a tener que currar", ha dicho Ione Belarra.

Yolanda Díaz, ausente de la reunión semanal del gobierno por estar de viaje oficial, dará mañana la réplica al Presidente en el Hemiciclo.