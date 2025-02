Sánchez anuncia que no acudirá a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre su esposa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no acudirá a la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre el máster de su esposa, Begoña Gómez, al no estar obligado a ello y porque "lo de menos en esa comisión es investigar nada".

Fuentes del Gobierno ya lo dejan claro después de que el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, haya avanzado que llamarán a Sánchez a esa comisión de investigación creada por el parlamento madrileño a propuesta del Partido Popular.

La citación de Sánchez se ha fijado para el 19 de febrero en la que será la última sesión de esta comisión.

Las mismas fuentes señalan que cuando el PP ya amagó con citar al jefe del Ejecutivo a esa comisión recordaron que no tenía ninguna obligación de comparecer.

no está obligado a comparecer

De acuerdo con la normativa vigente, el presidente del Gobierno está obligado a comparecer si es citado en una comisión de investigación del Congreso o del Senado, pero no de un parlamento autonómico.

Es lo que han vuelto a recalcar desde Moncloa ante el anuncio del portavoz del PP, quien ha defendido que Sánchez comparezca para que explique las irregularidades que pudo haber en la creación de programas de cátedras extraordinarias que dirigía su mujer y que, según él, "se gestaron en la mesa del presidente del Gobierno".

No obstante, ha asegurado ser consciente de que Sánchez no iba a acudir al no estar obligado a ello y le ha criticado asegurando que "el titán de la transparencia no respeta las instituciones democráticas".

Las fuentes del Gobierno han recalcado que, además de que no exista obligación de comparecer, la comisión creada en la Asamblea de Madrid no tiene como objetivo real una investigación.

"Lo de menos en esa comisión -han reiterado- es investigar nada".

Montero acusa al PP de buscar "ruido y bronca"

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha acusado al PP de hacer "ruido y bronca" por llamar a declarar a la Asamblea de Madrid al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas, Montero ha asegurado que el PP solo intenta "desapegar" a los ciudadanos de la política para que se abran camino sus intereses, "que no son otros que los intereses de los más privilegiados", y ha añadido que no reconoce "la legitimidad de los resultados democráticos que han posibilitado un gobierno de izquierda en este país".

"Desde el primer minuto han jugado al bulo, a la mentira, a pedir elecciones anticipadas, a poner palos en la rueda", ha denunciado la vicepresidenta, quien ha añadido que es "una estrategia muy medida" que ya se ve en otras partes del mundo "en donde las organizaciones de ultraderecha, haciéndose uso de esos bulos, acuden a los tribunales para dar apariencia de corrupción o apariencia de irregularidad en este tipo de casos".

Según Montero, "estirar" esta cuestión "no va a ningún lado y quieren dar apariencia de que hay unas irregularidades en lo que simplemente y llanamente lo que hay son bulos, son mentiras que posteriormente se denuncian en los tribunales", y que ha vaticinado que terminarán siendo archivadas.