Rufián asegura que “se debería enseñar” a ser Cuixart y los tuiteros le animan a acompañarle: "Ve a la cárcel"

No es nada nuevo decir que Rufián, independentista de ERC, usa Twitter día sí y día también para apoyar la independencia unilateral aunque para ello haga falta saltarse las leyes y acabar en la cárcel... siempre que el que no acabe en la cárcel no sea él.

Alentar a otros a hacer algo ilegal pero tú no hacerlo, eso es básicamente lo que ha hecho Rufián con su tuit: “Se debe enseñar a ser médico, arquitecto, bombero, futbolista, músico, político, albañil, policía...pero sobre todo se debería enseñar a ser Jordi Cuixart. Te queremos”.

Se debe enseñar a ser médico, arquitecto, bombero, futbolista, músico, político, albañil, policía...pero sobre todo se debería enseñar a ser Jordi Cuixart.



Te queremos. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 12 de junio de 2019

Y claro, los usuarios no independentistas no han tardado en responderle y muchos le han animado a seguir el mismo camino de su admirado amigo: la cárcel.

Pues ya sabes! Sigue su camino!! — ddowidd (@ddowidd) 12 de junio de 2019

Cada uno aspira a lo que aspira. Yo me dejaré el alma en que mi hijo no sea un delincuente. — DaniPintoB ���� (@DaniPintoB) 13 de junio de 2019

A ser delincuente? — israel olivero (@israelolivero) 12 de junio de 2019

O sea, a ser violento como demostró encima de un coche policial.

Es el ejemplo a no seguir junto con J Sanchez — Tino Gonzalez (@tinoglez63) 12 de junio de 2019

"Lo malo no es la desobediencia civil, sino la obediencia que nos lleva a aceptar que los Bancos se lleven 60 mil millones de todos mientras desahucian a 600 mil familias" Cuixart

Wow que tío. Que moral, que altura. — martin guevara (@martingueva) 12 de junio de 2019

Y cuando nadie es capaz de enseñarte nada de todo eso, a vivir del cuento. — ����, ���� ������! (@ohmyborch) 12 de junio de 2019

Demagogo y chupar del Estado? — SrBrit0 (@Brit0Sr) 12 de junio de 2019

ese puede ser uno de los motivos principales para recuperar las competencias en materia educativa. — Javier Calzada Bau (@jcalzadabau) 12 de junio de 2019

Se debe enseñar a forjar odio, a buscar enfrentamiento, a buscar caos, sangre, lágrimas conflicto, división. Como dice Cuixart. — francisco (@norrisnn2014) 12 de junio de 2019

¿A autoinculparse delante del juez? Eso agilizaría mucho los juicios, sin duda. �� — Rors (@Rorschargos) 12 de junio de 2019

En la cárcel — Mayte Cortés (@malaquita65) 12 de junio de 2019

corre, corre vete a hablar con @sanchezcastejon para su investidura... — LIBERTAG (@SILVIAM88780600) 12 de junio de 2019

Golpista...

Claro, muy edificante.

Eres la vergüenza de Santa Coloma/Badalona — avg�� (@despuesdelas8) 12 de junio de 2019

"Te queremos"



Pero tu en la trena y yo estirando "18 meses" de sueldazo de diputado, pagado por un Estado opresor, hasta la jubilación. Que no me falten bocadillos de panceta, que en la cárcel de eso no dan.



Bravo Rufi! ������ — JcLaguna (@JcLaguna) 12 de junio de 2019

Jordi Cuixart, al final del juicio y en su turno de palabra, aseguró no tener “ningún arrepentimiento” y que lo “volvería a hacer”, lo que implica que volvería a apostar por la vía unilateral, esto es, declarar la independencia saltándose las leyes y tratando de dar un golpe de Estado. Razón por la cual, y por la posibilidad de fugarse como hizo Puigdemont, fue encarcelado provisionalmente hasta que la Justicia decidiera la sentencia.