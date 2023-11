Rueda, sobre una coincidencia de elecciones gallegas y vascas: "Galicia tiene su propio camino"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha manifestado que "Galicia tiene su propio camino", al ser preguntado si existe la posibilidad de que coincidan las elecciones gallegas y vascas.

Ha sido en un acto en A Coruña, con motivo de la entrega de viviendas en el barrio de Xuxán y a preguntas de los periodistas. En concreto, ha sido cuestionado si ha hablado con el nuevo candidato del PNV a los comicios vascos, Imanol Pradales, y sobre esta posible coincidencia de elecciones.

Rueda ha incidido en que en este asunto no hay variación respecto a la respuesta que ha dado en los últimos meses. "Es cierto que siempre hubo una coincidencia, pero no hay obligación legal, si se produce bienvenido sea, pero, si no, no pasaría nada".

"Galicia tiene su propio camino, no sé los planes de la convocatoria del País Vasco, pero seguro decidirán en función de sus intereses y aquí en función de los intereses de Galicia", ha expuesto Rueda, quien ha agradecido, por otra parte, la colaboración del actual lehendakari, Iñigo Urkullu.

Estas declaraciones las ha hecho el titular del Ejecutivo gallego, este lunes, tras haber hecho entrega de 40 nuevas viviendas protegidas de promoción pública en régimen de alquiler en A Coruña, en concreto, ubicadas en el barrio de Xuxán.