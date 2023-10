Rueda ataca el "teatrillo" de Sánchez y Díaz con la amnistía y que vean a la gente "tonta"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha criticado este viernes el "teatrillo" del jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con la amnistía y ha lamentado que crean a la gente "tonta"; "parva", ha manifestado en gallego.

Después de que Díaz haya adelantado que el próximo martes, 10 de octubre, presentará el dictamen de los juristas de su partido sobre "el encaje de la amnistía" en el ordenamiento jurídico, Rueda, preguntado por la prensa al finalizar una ceremonia de premios de arquitectura en Santiago, ha afeado que de nuevo todo sea "fingir".

Así, ha indicado que el guion lo tienen ambos "perfectamente diseñado" y que si Yolanda Díaz ya fue a hacerle "la apertura" a Sánchez al reunirse con Carles Puigdemont en Waterloo, ahora parece que llega "el segundo acto de este teatrillo que están representando entre los dos".

Ha recriminado Rueda, en base a su interpretación, la sucesión de "cosas" que se presentan como "novedades" cuando están "perfectamente planificadas".

Y ha hecho hincapié en que se está "vendiendo muy caro" el precio de la investidura, algo de lo que se ha quejado "muchísimo", por su impacto en los "presupuestos".

Ha recordado que en breve la Xunta aprobará sus cuentas, las cuales prepara desde verano, y ha afirmado que el hecho de que no se sepa todavía cuánto va a costar el apoyo de los independentistas en la eventual investidura hace que no se les haya facilitado el dato de entregas a cuenta.

"No sabemos las cifras", esas de las que "no quieren hablar", ha subrayado el mandatario autonómico. "Todo es intolerable", "no tiene un pase", ha agregado.

Pese a ello, la Xunta prevé aprobar el proyecto de ley y presentarlo en el Parlamento en tiempo y forma, antes del próximo 20 de octubre, que es la fecha máxima.

Dada la mayoría absoluta del PPdeG, la previsión pasa por aprobar esos presupuestos en diciembre y que entren en vigor el 1 de enero de 2023.