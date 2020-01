Rosa Villacastín regaña a un diputado de Vox por este tuit sobre Pedro Sánchez

La sesión de investidura de Pedro Sánchez está a la vuelta de la esquina. Es el tema de conversación estrella en la calle, pero también en las redes sociales, donde los propios políticos hablan sin tapujos sobre el sentido de su voto. Vox ya dejó muy claro que votará en contra del presidente del Gobierno en funciones, así que no sorprende que sus diputados compartan opiniones muy críticas con el líder del PSOE.

Jaime de Berenguer, diputado del partido liderado por Santiago Abascal en la Asamblea de Madrid, ha sido el último en lanzar su ‘dardo’ contra Sánchez. “No reconozco legitimidad alguna a Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. No me siento atado por ley o legalidad alguna con él. Quien es elegido con el apoyo de los enemigos de España merece todo mi desprecio y mi total, completa y absoluta oposición en todo tiempo y lugar”, escribió en su perfil de Twitter.

No reconozco legitimidad alguna a Pedro Sánchez como Presidente del Gobierno. No me siento atado por ley o legalidad alguna con él. Quien es elegido con el apoyo de los enemigos de España merece todo mi desprecio y mi total, completa y absoluta oposición en todo tiempo y lugar.