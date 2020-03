Rosa Peral niega "un plan" para asesinar a su novio e incrimina a su amante

La agente de la Guardia Urbana de Barcelona Rosa Peral, acusada de asesinar a su novio Pedro Rodríguez junto a su amante Albert López, ha negado tajantemente que tuviera un "plan" para acabar con la vida de la víctima y ha apuntado al otro procesado como el único culpable del crimen.

Con contundencia e insistencia, Rosa ha declarado por primera vez ante el jurado popular de la Audiencia de Barcelona que los juzga por asesinar a Pedro la madrugada del 1 al 2 de mayo de 2017, meter su cadáver en el maletero de un coche y abandonarlo calcinado en una pista forestal en el pantano de Foix.

Lo ha hecho sin el característico pañuelo que ha llevado en todas las sesiones y en medio de una gran expectación mediática que, pese a las restricciones de público debidas al coronavirus, ha aglutinado a numerosos curiosos en el Palau de Justícia, donde poco después de las 10.10 horas ha dado comienzo el interrogatorio del fiscal Félix Martín a la acusada.

Siguiendo un estudiado guión, Rosa ha asegurado que no supo que Pedro había muerto hasta cuatro días después del crimen, cuando los Mossos d'Esquadra acudieron a su domicilio para avisarla de que habían aparecido sus restos, ello pese a que la noche en que fue asesinado, ha narrado, vio a Albert con un hacha en la mano y manchas de sangre en la cara.

Visiblemente afectada, en algunos momentos crispada y en otros con los ojos húmedos, ha explicado que a las tres de la madrugada, el acusado allanó su chalet de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) "con una braga, unos guantes, una mochila y un palo sobresaliendo".

"Se levantó la camiseta y me enseñó la pistola. Me quede inmovilizada (...) Salí corriendo y no pensé en gritar", ha indicado para corroborar que ni vio ni participó en el crimen y que su único papel fue obedecer las órdenes de Albert porque la "amenazó" con herir a sus hijas.

Ha declarado que, aunque Pedro desapareció del mapa ese día, el enjuiciado la forzó a hacerse pasar por él a través de mensajes, al día siguiente la condujo hasta una zona boscosa donde quemó el vehículo de la víctima y nunca se imaginó que lo había matado.

"No se me ocurrió en ningún momento. No se me pasó por la cabeza preguntar si había matado a Pedro. Me parece inhumano y desproporcional siquiera hacerse una idea así", ha recalcado.

Además de incriminar a su amante, Rosa ha rechazado que mantuviera una "relación de pareja" con él, para minimizar así el "lazo" que había entre ambos y que, según la acusación, fue el motor que los alentó a planear el asesinato de Pedro para disfrutar de la "victoria de su amor".

Con todo, el fiscal no ha dado tregua y la ha confrontado con una serie de correos electrónicos que mandó a Albert meses antes de los hechos en los que le asegura "sólo tú me tendrás", así como un seguido de fotografías y documentos que prueban su verdadero vínculo amoroso.

Entre ellos figuraba un audio que extrajeron de su móvil del que se desprende que estaban planeando un fin de semana en familia en Port Aventura después del crimen y que Rosa se ha apresurado a desmentir: "No tiene nada que ver con Albert".

Según ha dicho, el destinatario del mensaje era su vecino y no su amante, por más que Albert respondiera al mote de "Tonto del Bote" que aparece en el audio y a pesar de que las llamadas que efectuó antes y después fueran precisamente al acusado.

En total, han sido más de cuatro horas y media de rocambolescos argumentos y complejas explicaciones, algunas de ellas casi inverosímiles, que han dejado aflorar la verborrea de una policía que hasta hace tres años patrullaba en la calle. EFE

