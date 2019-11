Rosa Díez denuncia insultos sexistas a través de las redes sociales y le responden: “Facha”

La fundadora de UPyD, Rosa Díez, ha aprovechado el día contra la violencia machista para denunciar a través de las redes sociales comentarios por “edad” o “sexo”, algo que los usuarios han aplaudido, pero también han criticado con insultos más graves todavía. Algunos pedían a la dirigente política que no se callara, mientras que otros la acusaban de ser una “fascista retrógada”.

“Hoy que es el día contra la violencia sexista me parece oportuno señalar que la inmensa mayoría de quienes me insultan y/o amenazan en las redes siempre hacen referencia a mi condición de mujer y a mi edad. Y todos se declaran progresistas. Sois unos cobardes, no pienso callarme”, avisaba quien fuera dirigente política a través de su perfil personal en Twitter.

Hoy q es el día contra la violencia sexista me parece oportuno señalar q la inmensa mayoría de quienes me insultan y/o amenazan en las redes siempre hacen referencia a mi condición de mujer y a mi edad. Y todos se declaran progresistas. Sois unos cobardes, no pienso callarme.#25N — Rosa Díez (@rosadiezglez) November 25, 2019

La mayoría de respuestas que ha recibido Díez en la misma red social han sido de aplauso y respaldo hacia la fundadora de UPyD, mientras que otras le pedían que “no se callara”. Sin embargo, muchos han sido los mensajes desagradables recibido en el mismo hilo de Twitter, donde varios de los usuarios arremetían contra las palabras de la dirigente políticas.

Algunos le han llamado “fascista”, “tontuna” o “imbécil”.

Hola, Roso. Hay que ver, con lo joven que eres, ¡¡que FACHA puedes llegar a ser!! — ��/Guillermo Moles (Pablo Vicepresidente)/�� (@GuilleMoles) November 25, 2019

No, hacemos referencia a su fascismo retrógrado... — HermannHermenn (@GemanSese) November 25, 2019

Bueno, no sé, Rosa, a mi usted me parece rematadamente imbécil independientemente de su género, edad o condición de chaquetera. Y como a mí, a mucha gente.

Pero bueno, que le mola ir de víctima, bien. ���� — ComoEscarpias (@CEscarpias) November 25, 2019