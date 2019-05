Rivera vigilará con lupa a Sánchez y no permitirá un paso más al nacionalismo

(Actualiza la NA7102 con más información)

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quiere a los 57 diputados, incluido él, "con la lupa" en la mano para vigilar a Pedro Sánchez y se ha comprometido también a no permitir que el nacionalismo "dé un paso más" y siga condicionando el gobierno de la nación, como han hecho con el PP y el PSOE.

Desde Aragón, una de las plazas claves para Ciudadanos después de sobrepasar al PP en las elecciones generales, Rivera ha avisado que ejercerán una oposición "firme" para que no se hagan "chorradas" ni tampoco "machaquen" a los españoles a impuestos y por eso, compensarán "los sablazos fiscales" de Sánchez con un "salvavidas fiscal" en las comunidades donde puedan gobernar.

"Viendo el pedazo de resultado conseguido en Aragón en las generales, me emocione", ha contado Rivera, convencido de que esto les posiciona para ser "alternativa al sanchismo y al populismo" en las próximas generales al recordar en este sentido que los sociólogos consideran que Aragón reproduce a pequeña escala el resultado electoral de toda España.

Antes de este acto central de campaña, que se ha celebrado en un cine de Zaragoza, Rivera, acompañado de los candidatos a la Presidencia de Aragón, Daniel Pérez, y a la Alcaldía de Zaragoza, Sara Fernández, han acudido al parque de la Esperanza, donde un monolito recuerda a las víctimas del atentado cometido en 1987 contra la Casa Cuartel de Zaragoza.

Un atentado ordenado por José Antonio Urrutikoetxea Bengoechea, Josu Ternera, detenido esta semana, que causó once muertos, de ellos seis menores y a quien ayer homenajearon en Ugao-Miravalles (Vizcaya).

Para evitar que se repitan este tipo de actos, Rivera ha insistido en su compromiso de registrar en cuanto se pueda una iniciativa para prohibir los homenajes a terroristas.

Durante su intervención, ha recordado el episodio de ayer en Estella (Navarra) cuando un grupo ataviado con trajes de desinfección simuló limpiar con lejía la calle por dónde él había pasado y el "escrache" al candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, en el barrio madrileño de Lavapiés.

Acciones, ha dicho que ponen de relieve que "el populismo y el nacionalismo nunca descansan, siempre avanzan", pero hay una "buena noticia", ha dicho, porque hay un partido, Ciudadanos, que está dando la batalla y que no se esconde como otros, ha señalado refiriéndose al PP.

"Me siento orgulloso de este proyecto y sí pido el voto, no me escondo. He visto partidos que esconden el logo y jodido, con perdón, tienes que estar si tienes que esconder el logo de tu partido", ha subrayado.

También a Josu Ternera se ha referido durante su intervención al candidato a la Presidencia de Aragón, quien ha preguntado al presidente aragonés, Javier Lambán, qué piensa "de un señor como Eguiguren que es capaz de llamar héroe al asesino de la casa cuartel de Zaragoza".

O qué le parece, ha seguido, "el gatillazo de Iceta, que hace ojitos a los indultos y al referéndum en Cataluña como Meritxell Batet", ha dicho Pérez, que es uno de los dirigentes de Cs que no ha cerrado la puerta a un eventual pacto con el PSOE.

En todo caso, no son "un partido bisagra", ha advertido a Lambán, a quien ha afeado que le ponga a "parir" y que se refiera a él como "ese chico de Ciudadanos", aunque prefiere serlo, ha replicado, "y no el chico de los recados del PSOE".

En clave más local, la candidata a la Alcaldía de Zaragoza, Sara Fernández, se ha quejado de que esta ciudad sea la más endeudada de España y lo es -ha señalado- a cambio de ser "la más sucia" o a cambio de tener un transporte que "no se merecen" sus vecinos, pero esto tiene solución -ha dicho- porque Cs va a poner a las personas "en el centro" de las decisiones.

Luis Garicano, cabeza de lista a las elecciones al Parlamento Europeo, ha avisado de "lo mucho que queda por hacer" en Europa para hacer frente a los nacionalismos y populismos, comprometiéndose a "reforzar la identidad europea" y a no ir a Bruselas "buscando un retiro dorado" como hacen otras fuerzas.