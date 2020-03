Rivera reaparece tras dejar Cs y asegura que no será un exlíder "que tutela"

El exlíder de Ciudadanos Albert Rivera ha reaparecido tras dejar el partido el 11 de noviembre por el desastre electoral y ha dejado claro que "no será un expresidente que tutela ni un jarrón chino", mostrándose totalmente al margen del proceso de su sucesión aunque ha dado un apoyo no explícito a Inés Arrimadas. "No creo que haya que ser un lince para saber lo que pienso de Arrimadas. Votaré en las primarias, pero mi voto es secreto, aunque sea un secreto a voces y voy a ser respetuoso con este proceso", ha recalcado en una rueda de prensa donde ha anunciado su fichaje como presidente ejecutivo y socio del despacho de abogados Martínez-Echevarría.

Rivera, que se ha mostrado respetuoso con todo lo que está viviendo ahora su partido, ha dicho que ya no va a hacer de político porque ya no lo es y se ha limitado a subrayar que confía en que los militantes "acierten, tomen decisiones y miren al futuro". A pesar de las reiteradas preguntas de los periodistas, no ha entrado en ninguna cuestión política y ha evitado también hacer autocrítica sobre el desastre electoral que dejó a Cs con diez escaños de 57 que tenía. "Todos nos equivocamos cada día", ha zanjado. No obstante, fuentes de su entorno han remitido después a su libro, "Un ciudadano libre", que presentará el próximo 15 de abril.

Lleva fuera de la formación naranja tres meses y 20 días, ha recordado, al dar por cerrado ese capítulo de su vida profesional y se ha mostrado convencido de que marcharse de Cs "era lo que había que hacer ante un mal resultado". Ahora afronta una nueva etapa presidiendo este bufete andaluz, con el que ha firmado un contrato para los próximos años y que le ha fichado para afrontar "el reto mayúsculo" de liderar una nueva estrategia para hacer crecer el despacho en España y Portugal.

Retoma así su profesión de abogado que dejó hace trece años para liderar Ciudadanos con un paso, ha señalado, con el que intenta ser "coherente" consigo mismo: "Mi libertad para llegar a Ciudadanos e irme ha sido mi profesión". Tras asegurar que hay más vida fuera de la política y mencionar su próxima paternidad, Rivera ha afirmado que Ciudadanos ha sido todo para él durante esos trece años que ha dirigido el partido y ahora le desea lo mejor "porque si a Cs le va bien, le va bien a España".