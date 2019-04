Rivera propone que "las familias monoparentales y las que tienen 2 hijos" sean consideradas familias numerosas

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha propuesto este lunes que "las familias monopoarentales y las que tengan dos hijos" sean consideradas familias numerosas para favorecer la natalidad. "No podemos hablar de pensiones si no hablamos del largo plazo", ha añadido.

En una entrevista en Antena 3, el líder de la formación naranja ha defendido la necesidad de impulsar medidas para impulsar la natalidad en "el país con menos natalidad de Europa". "Si seguimos así y no cambiamos el modelo laboral, si no hay empleo digno, no podemos pagar las pensiones", ha sostenido.

En este sentido, Rivera ha lamentado que el presidente del PP, Pablo Casado, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, estén "peleándose por medio euro" en vez de ser "ambiciosos" para hacer "crecer la natalidad".

Por ello, el político catalán ha explicado que una de sus propuestas es que "las familias monoparentales y las que tienen dos hijos sean consideradas familias numerosas". "Hay madres que quieren tirar adelante una familia solas y no pueden", ha asegurado.

"Hay familias que tienen dos hijos y se las ven y se las desean. La guardería, el transporte escolar, la tasa universitaria... creo que esas medidas son buenas", ha señalado, para después añadir: "No podremos hablar de pensiones sin medidas a largo plazo".

Con todo, la propuesta anunciada por Rivera no es nueva. La que fuera portavoz de Educación de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Marta Martín, enmarcó esta medida dentro de un paquete que también incluía la gratuidad y universalización de la educación de 0 a 3 años.

UNA "ALFOMBRA ROJA" PARA LOS EMPRENDEDORES

Para financiar estas medidas, Rivera pretende perseguir una economía fuerte "ayudando a los autónomos, teniendo impuestos moderados y subiendo la recaudación". "El problema es que los socialistas a Podemos creen que subiendo impuestos se recauda más. Yo propongo activar la economía: quien en este país se la juegue tiene que tener una alfombra roja", ha subrayado.

Preguntado sobre sus medidas para combatir la brecha salarial, el presidente de Cs ha recordado que en las empresas existe un "mecanismo de reclamación anónimo por si una mujer en el mismo puesto cobra menos pueda denunciarlo".

"Para ser justos España está en la medida en esa brecha salarial europea. Hay mucho por hacer, hemos hecho cosas. La mejor medida para luchar contra la brecha son permisos de paternidad y educación infantil. Cuando los padres y las madres tenemos las mismas obligaciones entonces es cuando no hay brecha", ha zanjado.