Rita Maestre: Vox son "unos señores que dicen sí al PP a cambio de migajas"

La coportavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha defendido este martes que es difícil que Vox pueda mantener su faceta de "fuerza antisistema" porque "al final" son "unos señores que dicen que sí al PP a cambio de migajas" como "buena escisión del PP que son".

"Vox ha sido, es, un partido provocador en la retórica y extraordinariamente dócil en la práctica. Mucho bla bla, mucho caballo y mucha reconquista y en la práctica pues han conseguido colocar algunas cuestiones simbólicas en la agenda (...) pero como la escisión del PP que son lo que han hecho es aceptar lo que el PP les dé", ha afirmado Maestre en una entrevista con Efe.

Por ese motivo, la concejal no espera sorpresas en la Comunidad de Madrid donde cree que al final habrá como en el Ayuntamiento "un pacto PP-Cs-Vox" porque el partido de Santiago Abascal está a su juicio dispuesto a aceptar "casi cualquier cosa de PP y Cs".

Para Maestre "no es casual que en el Ayuntamiento de Madrid donde antes se ponía la bandera del Orgullo ahora se haya puesto una de España" y que el alcalde José Luis Martínez-Almeida no acudiese al despliegue de la bandera, lo que considera "gestos hacia Vox".

La coportavoz de Más Madrid considera que durante las negociaciones los tres partidos, y sobre todo Ciudadanos y Vox, están haciendo "un intento muy poco exitoso" de "mantener su identidad" para al final "encontrarse y votar juntos" un presidente o presidenta en la Comunidad, un alcalde en Madrid "y después irán los presupuestos y después las leyes y las ordenanzas". Y pone como ejemplo la predisposición de Cs a cambiar cosas tan "sensibles" como la educación de los niños en los colegios.

Maestre cree que aunque pueda haber "diferencias" entre Martínez-Almeida (PP) y la vicealcaldesa Begoña Villacís, de Cs, serán "lo suficientemente hábiles para no mostrarlas hacia fuera" y aguantarán los cuatro años del mandato.

"Si en un Gobierno con dos fuerzas en el Gobierno y una tercera apoyando fuera, esas diferencias provocan que no haya proyecto para el centro o que no haya un proyecto claro para organizar el Orgullo, creo que esa es un cuestión que hay que visibilizar", defiende Maestre, que percibe ya choque entre PP y Cs sobre la reconversión de Madrid Central para la que cree que no tienen un plan. La contaminación, subraya, afecta "votes lo que votes, votes a Vox o a Manuela Carmena" por lo que pide "responsabilidad la lucha contra la contaminación" con medidas "claras y contundentes" como Madrid Central.

Preguntada sobre la protesta contra Ciudadanos en el Orgullo, que Villacís atribuye al "mal perder" de la izquierda, asegura que le parece "incomprensible" la estrategia de "pelearte con todo el mundo" como con las mujeres el 8 de marzo o con el colectivo LGTBI.

"Hay muchísima gente que no entiende que uno no puede pactar con Vox y luego ir a desfilar con tranquilidad por los derechos LGTBI" señala Maestre, a quien le resulta "vergonzoso" que un partido "trate de opacar el protagonismo ciudadano" en un Orgullo que versaba sobre la memoria de quienes "hace 40 años estaba pagando con cárcel elegir ser o querer a quienes ellos quisieran". "Era el año de la memoria de los activistas LGTBI y Ciudadanos ha pretendido convertirlo en el año de Ciudadanos", zanja.