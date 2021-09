El Rey, en La Palma: "Tenemos que hacer todo lo que está en nuestra mano para sacar adelante a estas familias"

El Rey ha manifestado este jueves que hay que hacer "todo lo que esté en nuestras manos" para sacar adelante a las familias damnificadas por la erupción volcánica de La Palma.



"Hay que preservar su seguridad, garantizar su mañana y reconstruir en La Palma todo lo que la naturaleza se ha llevado", ha dicho el Rey durante su visita al barrio de La Laguna, en Los Llanos de Aridane, a las personas que están en este lugar tras abandonar sus casas como consecuencia de la erupción volcánica que se inició el domingo.



Felipe VI ha asegurado que La Palma está "en el corazón" de todos los españoles, y ha reconocido que no es fácil ponerse en el lugar de quienes lo han perdido todo.



Los Reyes Felipe y Letizia, acompañados por los presidentes de España, Pedro Sánchez, y de Canarias, Ángel Víctor Torres, han visitado este jueves La Palma, donde se han reunido con las personas damnificadas por la erupción volcánica, con el dispositivo de seguridad y de ayuda, y con el comité científico del Plan de Prevención de Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca).



En el barrio de La Laguna de Los Llanos de Aridane, los Reyes han hablado con un grupo de familias que han perdido sus casas, que les han contado su experiencia y que han pedido que las ayudas lleguen cuanto antes.



En una declaración a los periodistas, Don Felipe ha dicho que en una tragedia como esta no es fácil ponerse en el lugar de los afectados porque, con la pérdidas de sus casas y propiedades, han perdido "vidas enteras, tanto sacrificio acumulado e incluso la memoria de sus vidas".



Ha señalado que se quedan "literalmente sin nada, sin sus casas, sin sus enseres pero con vida" y se ha mostrado convencido de que con la ayuda y solidaridad de los demás podrán salir adelante.



"Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para sacar adelante a estas familias" ha dicho el Rey, quien ha señalado que en esa recuperación no van a faltar las ayudas de todas las administraciones "que tienen ese compromiso muy claro".



Además, ha resaltado que en este compromiso también están entidades privadas y muchos ciudadanos "que, de forma altruista, quieren arrimar el hombro".



El Rey ha manifestado que lo visto estos días "nos ha dejado atónitos, no lo vamos a olvidar" y aunque ha reconocido que costará mucho volver a la normalidad "La Palma saldrá adelante".



"Todas estas familias, a pesar del desastre que las ha golpeado, se recuperarán porque van a tener ayudas y entre todos vamos a recomponer sus vidas. Los tenemos que ayudar", ha aseverado el monarca.



También ha recordado el trabajo "incansable" de las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, protección civil, bomberos, Cruz Roja, científicos y especialistas "y tantos voluntarios que están ayudando a sus vecinos.



"Lo que están haciendo estos días es una lección de capacidad y de humanidad", ha dicho el Rey, que también ha alabado a la ciencia canaria que, ha subrayado, ha desarrollado un trabajo importantísimo y ha dejado de manifiesto "lo necesario de su trabajo y de su valía" y lo necesario que es seguir apoyándola.



Felipe VI ha manifestado que han sido días "de tristeza inmensa y de angustia", ha reconocido que no es fácil dar consuelo "pero queremos con todo cariño dar esperanza que con la ayuda de todos van a poder reconstruir sus vidas".



En este sentido, ha abogado por asegurar para los chicos y chicas de La Palma la educación porque serán ellos los encargados de reconstruir lo dañado "y construir el mejor futuro para esta isla".



La Reina también ha manifestado que los vecinos han expresado "con mucha pena, tristeza y dolor" su situación, y ha afirmado que la capacidad de ponerse en la piel de estas personas "nos hace crecer como sociedad".