El revés que pone en jaque el futuro de Dina Bousselham: "Actuó de mala fe"

La Última Hora es el diario que dirige la ex asesora de Pablo Iglesias, Dina Bousselham. Sin embargo, no está exento de polémica. La última que hemos conocido y que nos adelantaban OK Diario es que el medio ha sido condenado por el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI a cambiar el dominio. El motivo que indican es elsiguiente: "registró el nombre de dominio de mala fe conforme a la Política Uniforme de solución de controversias, creando una confusión con la referida marca que no se ha tratado de evitar ni de reducir en ningún modo".

La publicación balear que recibe el mismo nombre que el portal de Bousselham, interponía esta semana la demanda que finalmente salía adelante por esta cuestión. Los abogados del periódico explican que llevan trabajando desde hace más de 125 años. "El primer diario de noticias de este periódico fue publicado el 1 de mayo de 1893 bajo la marca La Última Hora, editándose desde entonces hasta nuestros días. En 1961, la demandante modificó su marca La Última Hora por la actual, Última Hora", dicen desde el periódico.

La web de Bousselham fue registrada el 26 de marzo de 2020 con el dominio laultimahora.info. Un mes después, en pleno estado de alarma, se cambia el dominio de la página creando así el malestar con el otro medio que lleva más tiempo vigente.

Por ello, los demandantes han explicado que hay un riesgo alto de confusión. "Incrementa el riesgo de asociación, que pone de relieve una simple búsqueda en Internet", aseguran.

El argumento de Podemos

Desde la formación de Iglesias se ha explicado por qué se utilizó el nombre para la web de Bousselham. "Desconocían la existencia del diario Última Hora", manifiesta el letrado de Podemos. Asimismo, argumentan que el diario balear "tiene un ámbito local, circunscrito a las Islas Baleares".

Así, se rechaza que "el nombre del dominio en disputa haya sido registrado o utilizado de mala fe". Finalmente, el árbitro con su consiguiente resolución ha considerado que se hizo de forma consciente e intencionada y el periódico de Dina Bousselham deberá escoger un nuevo dominio.

Sea como fuere este conflicto deberá resolverse en un procedimiento judicial, puesPodemos ya ha anunciado que recurrirán esta resolución. Continúa el debate.