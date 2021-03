La respuesta del padre de un guardia civil asesinado por ETA al acto de destrucción de armas con Sánchez

ETA ha asesinado a lo largo de su historia a más de 200 Guardias Civiles. En julio de 2009 la organización terrorista terminó con la vida de Diego Salvá, uno de los últimos miembros de la benemérita asesinado por la banda armada. Su padre ha concedido una entrevista a Mallorca Diario y ha contado cómo le ha cambiado la vida la irreparable pérdida. Este jueves, asimismo, no ha dudado en criticar el acto que ha presidido Sánchez: "Podían haber destruido las armas antes de asesinar a mi hijo"

Podían haber destruido las armas ,antes de asesinar a mi hijo pic.twitter.com/kmNd6iiQLo — Antonio Salvá (@asalvav) March 4, 2021

Una de las decisiones que tomó fue formar parte de Vox. "En septiembre de 2017 me llamó Jorge Campos y me comentó que iban a fundar un partido político. Me preguntó si estaba dispuesto a entrar y le contesté que sí. Yo quería irme a Madrid y estaba dispuesto a dejarlo todo por mi hijo", contaba Antonio Salvá.

En junio de 2020 subía por primera vez a la tribuna del Congreso por el debate de una moción presentada por el Grupo Mixto, sobre “la postura del Gobierno en relación a la represión a la disidencia política en el Estado español”.

“Quisiera empezar por una cosa ya que se ha hablado de los niños robados, que es el peor de los crímenes que hay, yo soy víctima de un hijo robado”, aseguraba Salvá.

Su hijo fallecido se ha convertido en un impulso para luchar contra el nacionalismo desde la política. "Quería dar un paso adelante por mi hijo y por la batasunización de Mallorca. El nacionalismo, es muy peligroso, como una droga. Yo comparo la sociedad vasca con la Alemania nazi del 32", ha indicado. Sobre Bildu, decía al diario regional que "no matan porque no les interesa matar. Han entrado por las instituciones, han pisado moqueta y tienen dinero del Estado. No obstante, tienen un grupo disidente que se llama Amnistia Ta Askatasuna y que se calcula tienen cien armas escondidas".

Un grupo, por cierto, con el que no cruza miradas en los pasillos del Hemiciclo. No obstante, ha asegurado que no le preocupa en absoluto. "Yo fui a eso", asegura.

Respecto a los presos etarras, Salvá calcula que en cinco años no quedará ninguno en la cárcel. Aunque espera equivocarse. También ha calificado a Sánchez como un "mentiroso compulsivo". Para el diputado de Vox, ha cruzado todas las líneas rojas.

Sánchez ha presidido un acto de destrucción de armas de ETA del que se desmarcan parte de las víctimas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acudido este mediodía a un acto en el que una apisonadora destruía cerca de 1.400 armas incautadas durante décadas por las fuerzas de seguridad a organizaciones terroristas, en su mayoría a ETA, aunque también habrá armamento intervenido a GRAPO.

La destrucción simbólica de estas armas se ha celebrado en el colegio de Guardias Jóvenes de la Guardia Civil de Valdemoro, en Madrid, en un acto en el que han estado presentes el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y representantes de los gobiernos vasco y navarro, así como del Poder Judicial y del Ministerio Fiscal.