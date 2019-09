El repaso de Jose Manuel Soto a los “viejos socialistas” por su parsimonia ante el fracaso de Sánchez

El secretario de Organización del PSOE , José Luis Ábalos , ha dicho este jueves que el partido quiere una campaña "propositiva, sin juego sucio, ni confrontación", en la que mantendrá, en lo posible, los mismos candidatos en las listas, que se comenzarán a elaborar a partir del Comité Federal del 28 de septiembre.

En rueda de prensa tras la Ejecutiva Federal, Ábalos ha asegurado que el PSOE asume el nuevo proceso "con la determinación de llegar a la movilización total", ha subrayado que los socialistas no temen la abstención y al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias , le ha recordado que "el electorado progresista tiene memoria".

Sobre las listas, Ábalos ha dicho que al PSOE "no le hace falta hacer fichajes, ni ir a un mercadillo o a un rastro" para encontrar gente con la que "adornar" las carencias de proyecto. "Nos sobran referentes".

Pese a que Ábalos ha dejado muy claro que el PSOE no quiere "juego sucio", no han faltado reproches para el PP, Cs y Unidas Podemos, a quienes ha transmitido que confía en que la victoria que el 10N dé a los socialistas les "disuada" de "cualquier intento obstruccionista".

Respecto al comunicado de Izquierda Socialista, la corriente de opinión crítica interna del PSOE, conocido hoy, que pide al partido que se reubique a la izquierda, Ábalos ha hecho hincapié en que no admite lecciones de quién es o no es de izquierda: "Yo soy de izquierdas desde hace 44 años, de la izquierda que hace más fácil la vida de la gente. Me pilla ya mayor que alguien me diga que no soy de izquierdas, y este partido está a la izquierda y es la izquierda", ha aseverado.

La actualidad política de nuestro país está siendo muy comentada en las redes sociales, donde los usuarios han mostrado en las últimas horas han mostrado su desencanto con la clase política. Una de las personas que han mostrado ese enfado ha sido el cantante andaluz, Jose Manuel Soto, que ha escrito el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter: "Lo que más me molesta de la repetición electoral y del bloqueo que sufre España es el silencio de los viejos socialistas, me parece increíble que nadie levante la voz contra la egolatría de Pedro Sánchez".

Lo q más me molesta de la repetición electoral y del bloqueo q sufre España es el silencio de los viejos socialistas, me parece increíble q nadie levante la voz contra la egolatría de @sanchezcastejon — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) September 19, 2019

Varios usuarios han comentado las palabras de Jose Manuel Soto compartiendo este desencanto con la situación política actual de nuestro país, mostrando su opinión también sobre la postura de los miembros socialistas más veteranos.

Los viejos socialistas a día de hoy están más ocupados por sus fondos de inversión y de sus nietos, no quieren estropear ni oscurecer su tiempo pasado en primera división, en definitiva se las trae al pairo — Serafín Remigio (@RemigioSerafin) September 19, 2019

Los viejos socialistas a día de hoy están más ocupados por sus fondos de inversión y de sus nietos, no quieren estropear ni oscurecer su tiempo pasado en primera división, en definitiva se las trae al pairo — Serafín Remigio (@RemigioSerafin) September 19, 2019